記者張筱涵／綜合報導

南韓旅遊YouTuber「레리꼬」（Lerikko）18日透過影片分享，在印度旅遊期間遭綁架監禁30小時的事件，後續安全逃脫後，還面臨了印度警方的消極處理，讓他十分無奈，這起事件引發了廣泛關注。

▲Lerikko以為遇到好心人，結果是被綁架。（圖／翻攝自YouTube／LET IT GO, WORLD TRAVELER JAY）



Lerikko曾有過3次印度旅行的經驗，這次決定騎腳踏車前往列城，路程長達450公里的關係，他決定以每天騎10小時的進度前行，路途中有遇到善心人士願意載他一趟，沒想到後續遇到另一台車，卻是夢魘的開始。

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當時離目的地只剩下10公里，Lerikko心想搭車只要20到30分鐘就可以到，而且因為曾有過搭順風車成功的經驗，便毫無疑心地上了車，因為過於疲累的關係不小心睡著，結果再睜開眼發現到了荒郊野外，且車上的3個人態度大變，不只要求交出錢，還要服用不明藥物。

▲Lerikko服藥昏迷期間，3名綁匪還拿他的手機錄影。（圖／翻攝自YouTube／LET IT GO, WORLD TRAVELER JAY）



▲Lerikko趁有網路時傳送位置給在韓國的朋友，請對方幫忙報警。（圖／翻攝自YouTube／LET IT GO, WORLD TRAVELER JAY）



Lerikko在這危急關頭，緊握著手機不被搶走，只要一有網路就跟朋友聯繫求救，請朋友幫忙打電話報警，慶幸的是，綁匪們後續發現他已經報警，深怕被抓到的情況下決定搶了盧比1萬元（約台幣3800元）後就丟包他。

結束30小時如噩夢般的囚禁，Lerikko憑著直覺不停往回騎終於看到建築物，找到警局後決定報案，怎料一開始警方的態度並沒有很積極，雖然嘴上一直說會盡全力，但他只是一直被踢皮球地又到了另一間警察局，原本想放棄乾脆回國時，才得知民宿老闆的家人是警察，在民宿老闆的陪同下，警方才終於開始積極做事。

Lerikko在等了3天後接到印度警方來電，綁匪最初否認綁架，聲稱是載他到目的地，後在警方的嚴厲審訊下，才承認犯行。

▲綁匪們求Lerikko原諒和解。（圖／翻攝自YouTube／LET IT GO, WORLD TRAVELER JAY）

