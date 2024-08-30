小孟老師／8月30日星座運勢　雙子逆轉職場「業績暴增」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：注意文件內容
感情：多看對方優點
財運：保持穩健投資
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：逆轉負面形象
感情：主動伸出援手
財運：業績突然暴增
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：工作彈性自由
感情：持續維持狀態
財運：網路賺遊戲幣
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯
【土象星座】
工作：順利擺脫混亂
感情：用心打扮自己
財運：骨董品賺大錢
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：天秤
工作：不怕困難挑戰
感情：熱情大方慷慨
財運：眼光精準獨特
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：投入推動專案
感情：感情要看長遠
財運：線上補習賺錢
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：雙魚
【水象星座】
工作：排除一切誤會
感情：詩情畫意雅緻
財運：調整價值觀念
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：放下枝微末節
感情：需要信任維持
財運：避免盲目投資
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：懂得控制局面
感情：主動安排約會
財運：新的進財管道
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
【火象星座】
工作：解決棘手問題
感情：好朋友來相聚
財運：留心進場時機
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：獅子
工作：分工提高效率
感情：多點耐心包容
財運：投資地產賺租
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：尋找更好工作
感情：感情恩愛如初
財運：明智投資獲利
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響