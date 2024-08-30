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小孟老師／8月30日星座運勢　雙子逆轉職場「業績暴增」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：注意文件內容
感情：多看對方優點
財運：保持穩健投資
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹

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雙子座

工作：逆轉負面形象
感情：主動伸出援手
財運：業績突然暴增
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛

天秤座

工作：工作彈性自由
感情：持續維持狀態
財運：網路賺遊戲幣
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：順利擺脫混亂
感情：用心打扮自己
財運：骨董品賺大錢
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：天秤

金牛座

工作：不怕困難挑戰
感情：熱情大方慷慨
財運：眼光精準獨特
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天蠍

處女座

工作：投入推動專案
感情：感情要看長遠
財運：線上補習賺錢
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：排除一切誤會
感情：詩情畫意雅緻
財運：調整價值觀念
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：射手

天蠍座

工作：放下枝微末節
感情：需要信任維持
財運：避免盲目投資
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶

雙魚座

工作：懂得控制局面
感情：主動安排約會
財運：新的進財管道
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：解決棘手問題
感情：好朋友來相聚
財運：留心進場時機
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：獅子

獅子座

工作：分工提高效率
感情：多點耐心包容
財運：投資地產賺租
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：處女

射手座

工作：尋找更好工作
感情：感情恩愛如初
財運：明智投資獲利
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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