小孟老師／8月29日星座運勢　牡羊座是大人！面對感情保持平靜

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：能力備受依靠
感情：兩人幸福相伴
財運：調整鎖定目標
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：貴人出面幫忙
感情：夫妻恩愛幸福
財運：業務獎金兌現
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：建立完善管理
感情：調整相處模式
財運：投資資產保值
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【土象星座】
工作：友善對待同事
感情：精心設計禮物
財運：工作獎金提高
幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：懂得利用資源
感情：認識外國友人
財運：適合高額交易
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：天秤
工作：提高客戶忠誠
感情：期待天下太平
財運：提高投資水準
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：不急躁有進展
感情：才華吸引桃花
財運：財務規劃得宜
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：加強合作溝通
感情：愛無私地分享
財運：緊抓重生機會
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：多閱讀有收穫
感情：分享未來計畫
財運：偏財進帳開心
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：雙子
【火象星座】
工作：信念帶動效益
感情：心靈情緒平靜
財運：政府為你加薪
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：提高企業責任
感情：兩人互相作伴
財運：做好投資決策
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
工作：提高市場地位
感情：喜悅獲得真愛
財運：標的出類拔萃
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響