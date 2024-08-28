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拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

記者陳芊秀／綜合報導

日本STARTO（前為傑尼斯）男團「SixTONES」的27歲成員森本慎太郎爆戀情，對象是29歲女星森川葵，兩人4月合作日劇《那些照亮城市風景的人》，戲裡演夫妻，戲外擦出愛火，被拍到秘遊泰國。

▲▼森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎秘遊泰國。（圖／翻攝自X）

▲森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎拍戲生愛爆戀情。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，當颱風於8月16日逼近日本時，森本慎太郎與森川葵被目擊現身羽田機場國際站航廈，兩人在盂蘭盆節期間到泰國旅行3天2夜。不僅被拍到女方貼心拍拍他後肩膀，兩人搭機時用同一支手機觀看，還被拍到上同一台車，他載著女方前往自己的住處。有關戀情曝光，他的所屬經紀公司並未做出回應，而森川葵經紀公司表示「私事交由本人處理」。

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▲▼森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎秘遊泰國。（圖／翻攝自X）

▲森川葵與森本慎太郎秘遊泰國，現身羽田機場被直擊。（圖／翻攝自X）

▲▼森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎秘遊泰國。（圖／翻攝自X）

▲▼森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎秘遊泰國。（圖／翻攝自X）

▲森川葵與森本慎太郎4月合作拍日劇，戲裡演夫婦。（圖／翻攝自X）

在此之前，「SixTONES」的28歲成員傑西爆出與39歲女神綾瀨遙熱戀，並傳出雙方已經同居，相差11歲姐弟戀轟動娛樂圈。相隔一個月，同團另一位成員森本慎太郎則是與森川葵秘遊泰國照片曝光，兩對情侶皆是因戲結緣。

同時森川葵的情史精彩。她23歲（2018）時爆出與演技派男神高橋一生低調交往，兩人相差15歲，2019年1月爆出因工作繁忙分手，同年11月，她被拍到與大2歲的實力派男星仲野太賀過夜情，2023年5月傳出分手。她這次與男團成員森本慎太郎爆秘遊泰國，網友驚呼「她喜歡的類型都不一致實在很難理解」、「有（共同點）啊都是帥哥」、「共演殺手」。

▲▼森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎秘遊泰國。（圖／翻攝自X）

▲森川葵曾與高橋一生爆交往。（圖／翻攝自X）

▲▼森川葵與「SixTONES」27歲成員森本慎太郎秘遊泰國。（圖／翻攝自X）

▲森川葵與高橋一生分手，同年與仲野太賀過夜情曝光，隨後又感情破局。（圖／翻攝自X）

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