樂天女神菲菲開心獲不起訴　啦啦隊與直播收入也一次曝光

記者葉文正／台北報導

樂天女孩菲菲今天參加浪凡集團活動，透露自己時常會做電波拉皮跟音波拉皮，而她日前牽涉經紀人私接活動，卻沒有把該有的抽成給公司，引發合約問題與官司，但菲菲今天表示，如今都已經不訴了，也正常工作，主要收入還是啦啦隊與直播，有的粉絲還一次斗內10萬元，月收達到六位數，相當開心。

▲樂天女孩菲菲今天出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

菲菲說，在浪的直播粉絲很多，秘訣就是要跟粉絲互動，不管是常客或是路過的粉絲，都要設法留住，也會定時辦聚會，粉絲間也可以聚會，這樣才有向心力，她透露：「通常都是找20個左右粉絲，我們會去玩漆彈射擊，做蛋糕，溜直排輪，粉絲也很多，女粉絲也有人說喜歡我。」

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▲菲菲表示官司已經不起訴。（圖／記者周宸亘攝）

菲菲也提到，「有次生日時，有粉絲直接斗內一顆核彈，超過10萬台幣。然後最近剛開學，還會有很多小朋友要我幫他們加油，我就要他們去讀書，不要看直播，最小有14，15歲。」不過她也有困擾，說曾有粉絲跟他到家裡送蛋糕，但我要他別再跟了，還有人陪我坐公車跟轉車，也希望這些粉絲適可而止。

▲菲菲認了收入有六位數。（圖／記者周宸亘攝）

對於日常保養，菲菲說自己會常常去做醫美的電波跟音波拉皮，每一兩個月都會除毛一次，後來毛囊變少，也會除腋下跟腿毛，肌膚表層施打電波，會比較緊實，皮膚變較好，接下來我想調整我的雙下巴，因我國小就有雙下巴，我家人跟我粉絲說，這是福氣象徵，照片上都看得出來，粉絲也蠻喜歡。

雖然之前傳出樂天球團拖延薪資，但她說現在都有收到薪資，薪水入帳已進入正軌，她說啦啦隊每月薪資約只有三、四萬，直播也有這個收入，業配收入比較多，不過平常有在存錢，所以生活是還可以的，有的人會擔心出場數不夠多，但今年出場人數有增加，也幫我們調適，增加更多工作。

她之前跟女優新有菜在成人展同台，菲菲也形容：「日本人比較嬌羞跟靦腆，年紀跟我差不多，但本人比較稚嫩，長相還是有差異。」被問到之前遭到調查，她也說：「我已收到不起訴公文，就可以繼續工作，共損失了五、六個工作，希望這種事情不要再發生，收入大概損失十萬以上。主要收入是直播跟啦啦隊，現在每兩天要直播一次，球賽每月五、六次應援。」

而樂天球團啦啦隊跟前經紀人有訴訟，連帶影響到菲菲等樂天女孩，更出庭應訊，菲菲今天說：「我們之前也是不知道前輩怎麼去談，但接到公司通知就去做，當時心情很無奈，因為那時在偵辦，也不能說什麼，會收到粉絲訊息說，我們怎麼會這樣，但我是真的恨無奈。」幸好現在已經不起訴就可以正常工作。