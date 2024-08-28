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《茶金》李杏「這是我男友」認愛小8歲總監！半同居被拍…友揭交往細節

【伸手抓抓夜留人1】劉珞亦進香閨熟悉又俐落　李杏交往半年享受被寵愛回應了

▲8/25，21：42，李杏（右）與劉珞亦（左）與友人聚完餐後，最後又牽著彼此一起回李杏的家；李杏已經脫掉防護口罩。

圖文／鏡週刊

本刊直擊李杏與新歡劉珞亦甜蜜約會的再幾天前，也就是8月21日下午4點半，劉珞亦獨自離開桃園市政府青年事務局，他先在門口當低頭族，不斷忙著用手機回訊息，接著才走到機捷環北站搭車往台北；沿路上劉珞亦都專注在手機上，在下午6點20分抵達台北車站。

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接著劉珞亦走到2樓知名的日式天丼與天婦羅連鎖餐廳，獨自享受著晚餐時光。半個小時後，劉珞亦走出北車前往長安西路的書店，隨興翻翻後，點了飲料，到2樓座位區打開電腦好似開始辦公起來。就這樣坐了2個小時之後，才走到台北市承德路搭上多元計程車，最後抵達李杏家門前。

【伸手抓抓夜留人1】劉珞亦進香閨熟悉又俐落　李杏交往半年享受被寵愛回應了

▲8/21，21:51，除了共同行程，本刊也曾直擊劉珞亦結束一天奔波之後，回到李杏家。

果不其然讀者爆料消息相當正確，只見劉珞亦非常俐落地感應進了李杏家門，進門前還不忘跟警衛打招呼，由此可知，兩人已經相親相愛到女方社區也公認的地步了。

【伸手抓抓夜留人1】劉珞亦進香閨熟悉又俐落　李杏交往半年享受被寵愛回應了

▲同一扇門，本刊曾經拍過温昇豪（左）深夜與李杏（中）結束聚會後一起進去，不過兩人解釋還有其他人在。

另有知情人士向本刊透露，李杏與劉珞亦交往半年多來，兩人相處自然、互動自在，據友人透露，李杏與劉珞亦經常約會，也會參加朋友的聚餐；席間李杏更會主動介紹劉珞亦給大家，直接大方的說：「這是我男友。」兩人愛得相當坦然。

此外，李杏更不諱言，很喜歡劉珞亦，才會將他介紹給周遭朋友認識。據友人透露，在聚會過程中，劉珞亦也很紳士，對李杏相當體貼，不時為她夾菜，關照她手邊的一切。李杏也享受著被劉珞亦呵護的幸福之中，在場的人形容，感覺兩人談的是一場「舒服的戀愛」，因為看得出兩人非常珍惜彼此在一起的時光。

對於被本刊拍到與劉珞亦熱愛，李杏透過經紀公司回應：「謝謝大家的關心，現在很開心～」大方承認戀情。


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