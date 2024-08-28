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劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

8/23 13：11 在工作人員陪同下，2月發現罹癌後動刀的魔術師劉謙（左），搭乘計程車抵達電視台錄影。

圖文／鏡週刊

魔術師劉謙才因創業受挫，導致憂鬱症狀纏身，如今本刊再獲獨家消息，其實劉謙在今年春晚演出前就查出肺部有陰影，跟醫生討論過後需住院開刀，當時不想影響春晚的演出，決定等到表演結束後才做手術。8月23日，本刊直擊劉謙返台錄製全新綜藝節目《我的成長》，被問起健康狀況，他親口證實「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」目前除了定期回診追蹤外，也戒掉多年菸癮。

12：44 劉謙（右）罹患肺腺癌零期，在經紀人（左）陪同下返台，並現身台北市八德路上的全能製作公司。

▲12：44 劉謙（右）罹患肺腺癌零期，在經紀人（左）陪同下返台，並現身台北市八德路上的全能製作公司。

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本刊進一步詢問健康狀況，劉謙透露：「每年做健康檢查，3、4年前發現肺部中間後面長了結節，自此定期回診追蹤狀況都沒大礙。」今年春晚表演前，劉謙例行回診檢查出「罹患肺腺癌零期」，醫生告知：「預測遲早會變壞！」當下也詢問：「要不要做手術？還是等有變化後再處理？」劉謙心想早晚都要處理，便決定等春晚表演結束後，再入院做手術切除。

13：06 劉謙（左）在製作公司待了10多分鐘後下樓，看起來還算有朝氣。

▲13：06 劉謙（左）在製作公司待了10多分鐘後下樓，看起來還算有朝氣。

劉謙透露：「醫生檢查出肺部有陰影，位置就在肺部中間靠近後面，慶幸是零期，心情反而沒那麼沉重。」由於小叔前一陣子才因為肺癌離世，加上自己有抽菸，擔心家族遺傳病史，他決定儘早動手術比較安心，目前只要定期追蹤即可。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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