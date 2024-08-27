KIMIKO推廣墾丁被酸「不著邊際」　曝真實經驗：出一張嘴都很簡單

記者蔡宜芳／綜合報導

墾丁旅遊物價是近來眾人熱烈討論的議題，而KIMIKO昨（26日）在社群分享家鄉屏東的優點，「希望不要因為一些事件影響到默默努力耕耘的用心商家」，沒想到卻反被部份網友酸「不著邊際」。對此，KIMIKO 27日再度發文，回應網友的質疑，並分享自己致力於推廣家鄉產品的經驗。

▲KIMIKO日前分享身為恆春人所看到的墾丁優點。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO表示，自己為了推廣家鄉，實實在在做了很多事，「不過看到報導下方的眾多留言，發現很多人真的不理解，『推廣』要面臨的無數挑戰有哪些？看起來只是兩個字，出一張嘴都很簡單，但實際做起來卻充滿無數挑戰。」

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KIMIKO透露，自己每年都會自費訂購在地好禮送給合作夥伴、媒體朋友和客戶，讓更多人認識屏東。然而，執行過程中會遇到不少困難，包括重新包裝、物流處理等，每份禮品的額外成本約增加在300至800元之間，「若是冷凍食品的處理方式會更麻煩。為此我還買了一個超級大的冷凍櫃放在家裡以備不時之需。」

▲KIMIKO透露自己都會訂購屏東在地產品來送合作方。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO以一個商家售價480元的禮盒為例，她要先自費吸收600元的成本，推廣成本達1080元，這還不包括人力和時間等隱形成本。然而，這些年持續這樣做的過程中，實質效益似乎不明顯，甚至面臨被拍照上傳留言嘲笑「只送些不知名小禮」的風險。

但KIMIKO確實遇過一些企業客戶因覺得禮盒內容物太驚豔，直接去和商家談大量採購，「這我樂見其成，都直接給訂購電話讓雙方自行洽談，商家搞不好從頭到尾都不知道訂單是來自我的引薦。」

儘管面臨困難和誤解，KIMIKO表示她會持續推廣在地產品，因為她不僅是在推廣產品，更是推廣在地文化和傳遞自己的價值觀，「儘管短期回報不明顯，但長期來看，總得有人願意先開始！我是什麼很傻的人嗎？大概是吧。」

▲KIMIKO表示自己會持續做在地推廣。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

【KIMIKO全文】

只會說些不著邊際的話嗎？

沒有喔，實實在在做著很多事喔（平和的回應沒有怒）

話說上篇文章只是表達個人感受

#平反 兩個字的標題偏沈重了

不過看到報導下方的眾多留言

發現很多人真的不理解，「#推廣 」要面臨的無數挑戰有哪些？

看起來只是兩個字，出一張嘴都很簡單

但實際做起來卻充滿無數挑戰

#以我自身為例

我每年自費訂購在地好禮送給合作夥伴、媒體朋友和VIC客戶，目的在於讓更多人認識屏東。

然而，執行過程中遇到的困難如下：

首先，當訂購100份禮品後，我需要面對以下挑戰：

1. 重新包裝：許多在地店家專注於產品本身，對行銷和包裝美學缺乏概念。外包裝無法展示產品優點也不利於運輸。

因此，待禮盒寄到我手上後，我會再自費重新整理並包裝

2. 物流處理：需聯繫並確認每位收件人的資訊，再請快遞派送。通常需要花費三到七天作業時間。

這樣算起來，每份禮品的額外成本約增加在300至800元之間，若是冷凍食品的處理方式會更麻煩。為此我還買了一個超級大的冷凍櫃放在家裡以備不時之需。

以一個商家售價480元的禮盒為例，要先自費吸收600元的成本，推廣成本達1080元，這還不包括人力和時間等隱形成本。

然後這些年持續這樣做的過程中，實質效益似乎不明顯，甚至面臨被拍照上傳留言嘲笑「 #只送些不知名小禮」的風險。

但的確也發生我的企業客戶，因為收到我送去的禮盒驚艷到到直接去談大量採購，（這我樂見其成，都直接給訂購電話讓雙方自行洽談） #商家搞不好從頭到尾都不知道訂單是來自我的引薦

然而，我的初心是希望更多人認識屏東，即便常面臨困難和誤解，我仍持續這樣做。

因為我不僅是在推廣產品，更是在推廣在地文化和傳遞我自己的價值觀。

儘管短期回報不明顯

但長期來看，總得有人願意先開始！

我是什麼很傻的人嗎？

大概是吧

* 知道一定會有人留言說，#沒圖沒真相 FB粉專往前滑，過去送禮的畫面都還在喔