ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2024華語片TOP10一次看！　《角頭》、《鬼才之道》全上榜

記者王靖淳／綜合報導

每年暑假都是電影圈的重要黃金檔期，強片輪番上陣，吸引眾多影迷買票進戲院支持，也順道吹吹冷氣消暑。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點2024年元旦至今網路討論熱度最高的華語電影，從犯罪劇情片、校園愛情片到恐怖喜劇片通通都有，多部強作更是現正熱映中。馬上揭曉「2024華語片口碑榜TOP 10」，還沒看過的趕快筆記起來，手刀衝刺電影院看一波啦！

▲▼ 。（圖／記者王靖淳攝）

▲2024華語片TOP10。（圖／記者王靖淳製表）
 

No.10《金手指》

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩大影帝同台飆戲，簡直太神啦！繼影壇經典《無間道》之後，劉德華與梁朝偉兩位金馬影帝在《金手指》中再度合體，電影上映後吸引無數粉絲進場觀影，一睹兩大男神無人能及的魅力，與張力十足的精彩演技。

《金手指》將1980年代轟動香港的金融詐騙案「佳寧案」搬上大螢幕，這起香港史上最大規模的金融犯罪事件，涉及金額高達百億元。劇情講述一名南洋華僑隻身到香港尋找商機，在短短幾年間崛起，透過投資、炒地、炒股等方式打造龐大的跨國集團。將香港金融界、地產界玩弄於股掌之中的他，最後因集團泡沫化遭到清盤，更被廉政公署跨國追查。電影紙醉金迷的場面下暗藏不為人知的黑幕，有如「港版華爾街之狼」，不少觀眾看完後紛紛表示，「可以看到梁朝偉的頂級水準表現」、「雖然港片的基本架構在，但卻跳脫出既有的框架」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《金手指》將「佳寧案」搬上大螢幕。（圖／翻攝自Facebook／金手指The Goldfinger ）

No.9《老狐狸》

榮獲第60屆金馬獎7項入圍、4項獲獎肯定的《老狐狸》，堪稱該屆典禮最大贏家。這部由臺灣電影大師侯孝賢監製的作品，將故事背景設定在股市、物價齊飆漲的1990年代。當懷抱買房夢想的11歲男孩廖界（白潤音飾）遇上狡詐卻成功的老狐狸（陳慕義飾），小小年紀的他闖進金錢和利益主宰的世界，看見功利主義運轉下的大人社會。觀眾透過廖界的視角，一窺成功背後的冷漠與狡猾，探索「財富與良心」兩種選項之間是否真的存在衝突、非黑即白？

除了電影本身引人深思，飾演老狐狸一角的演員陳慕義，因不滿未入圍台北電影獎、批評該片導演蕭雅全領獎時沒有感謝演員，在網路上引發熱議，掀起新一波討論聲量高峰。不過仍有不少影迷力挺表示，「你在我們心目中是最佳男主角就夠」、「自己一人到影院觀看。陳大演的老狐狸演的超好。尤其三步驟的演繹，夠無情的。簡直就是現今社會的縮影」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《老狐狸》獲第60屆金馬獎7項入圍、4項獲獎肯定。（圖／翻攝自Facebook／老狐狸Old Fox）

No.8《愛的噩夢》

繼國片《怪胎》之後，導演廖明毅再度挑戰用iPhone拍電影，攜手實力派演員林柏宏、謝欣穎創作《愛的噩夢》，講述看似美好的愛情，背後其實可能暗藏著不為人知的黑暗。奇幻驚悚的包裝下，讓觀眾跟著男主角一同經歷三段截然不同的感情，從軟萌純愛卻潔癖、有控制慾的正宮女友；火辣豔麗、背著未婚夫出軌的第三者；到裡外俱全且體貼又獨立的終極幻想對象，三段關係都揭示著「感情本來就不會一直順利、完美」，引人深思。

不過由於劇情缺少深入的角色背景刻畫，因此被不少網友質疑片中的性別意識落後，與現實中的價值觀脫節，「《愛的噩夢》在性別意識上未見任何成長」、「不只公開檢討女性受害者，還合理化海王渣男行徑」、「要把名正言順的把正牌女友妖魔化，試圖降低渣男劈腿的罪惡感，我怎麼看都無法認同與接受」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《愛的噩夢》為iPhone拍攝的電影。（圖／翻攝自Facebook／愛的噩夢）

No.7《BIG》

名導魏德聖作品再+1！繼音樂歌舞電影《52赫茲我愛你》後，魏德聖時隔6年推出再次推出大螢幕作品《BIG》，講述6個不同社會階層、不同面向的孩子，因罹癌而聚集到「816」兒童癌症病房，在勇敢抵抗病魔的過程中相互鼓勵、扶持。用賺人熱淚的溫馨故事，沖淡抗癌的嚴肅沉重感，也帶領觀眾重新感受生命的可貴與美好。

除了范逸臣、田中千繪、曾沛慈、馬志翔、黃鐙輝、曾珮瑜等實力派演員加盟演出，片中6位童星也令人眼睛為之一亮。小演員們的童言童語賦予角色鮮活立體的個性，真摯自然的情緒讓表演更人性化，也令觀眾更有帶入感、引發共鳴，獲得不少好評「源源跟努拉真的可愛到翻天」、「我真的被小演員們收服，他們講的任何話、做的任何肢體表情，我都全盤接受」、「小演員們真的超棒，電影結束直接去追他們粉專」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《BIG》為導演魏德聖的作品。（圖／翻攝自Facebook／BIG - 讓孩子拯救世界！）

No.6《潛行》

「華仔」劉德華耕耘電影圈多年，演技實力有目共睹，作品皆是叫好又叫座，票房、口碑兼具。樂於提攜後進、延續影視文化力量的他，在電影《潛行》中除了演出終極反派毒梟，更擔任監製職位，肩負起控制成本、監督品質的責任，拍攝期間也幾乎天天到現場，嚴謹把關所有拍攝環節，敬業精神令所有人折服。

《潛行》延續經典港片的警匪對決風格，動作場面磅礴刺激，文戲部分也將警方與販毒集團間的鬥智鬥勇細膩呈現，同時將人物間濃烈的友情和愛情融入其中。不過由於電影篇幅有限，劇情與角色刻畫稍嫌不夠深入，也讓影迷看完後大嘆可惜，「傳統港片警匪元素裡面都有，警察、毒販、臥底、槍戰、飛車道路追逐等等，不過這些元素在這部片並沒有特別出色或讓人驚豔，演員方面也沒讓人特別動容的深刻部份」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《潛行》由彭于晏（圖左）、劉德華主演。（圖／翻攝自Facebook／華映娛樂提供）

No.5《鬼才之道》

不只活著很累，死後也得力爭上游才不會被淘汰？2024夏天最受矚目的恐怖喜劇《鬼才之道》，由《返校》導演徐漢強執導，陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白等實力派演員主演，卡司一字排開全是金鐘、金馬和台北電影獎加持的豪華陣容，上映前就備受網友期待。

《鬼才之道》以都市傳說做為主題，角色涵蓋許多台灣人相當熟悉的靈異故事主角，包含紅衣小女孩、玉山小飛俠等等都在其中。這部陰間喜劇透過講述鬼魂們死後仍力爭上游、立志成為靈界巨星的劇情，暗示著人們不斷追逐主流價值觀，希望能「被肯定、被看見、成為有用的人」的背後含義。然而，天生我材不一定真的有用，不需要因此自我懷疑或感到自卑，也許平凡而普通才是最正常的事，讓許多觀眾不禁感動表示，「王淨跟小嬰兒說『你不需要成為一個特別的人』，那邊真的哭爆」、「不是神作，但確確實實的與觀眾交心的好作品」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《鬼才之道》以都市傳說做為主題。（圖／翻攝自Facebook／鬼才之道 Dead Talents Society）

No.4《青春18×2通往有你的旅程》

新一代男神許光漢近年作品多產、跨足國際，演藝事業佈局橫跨亞洲，帶動人氣持續上升，每次發表新作總是未演先轟動。2024年推出的《青春18×2通往有你的旅程》，正是日本與台灣兩地共同合作拍攝的國際影視作品。

這部改編自網路遊記《青春·18 x 2日本慢車流浪記》的青春愛情公路電影，描寫一個純樸害羞的台南男孩在暑假打工時，遇見一位來自日本的背包客女孩，青澀的愛情在南國陽光下悄悄萌芽，女孩卻在夏天結束前向男孩道別、返回日本。未成熟的愛情無疾而終，直到多年後，男孩來到女孩的故鄉，才輾轉得知那年她未曾說破的情愫。浪漫又充滿破碎感的初戀故事，在眾人心中激起一圈圈遺憾且餘韻深長的漣漪，引發網友共鳴，「一部看完很舒服、內心很平靜，卻後勁十足的電影」、「青春的模樣捕捉得很細膩，當然也很虐心」、「畫面、劇情、氛圍都很棒」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《青春18×2通往有你的旅程》由許光漢、清原果耶主演。（圖／翻攝自Facebook／青春18x2通往有你的旅程）

No.3《角頭－大橋頭》

賣座強片《角頭》系列作+1！IP邁入第十年之際，推出《角頭－大橋頭》前傳，時間序回到「第一戰」，也就是首集電影之前，帶領觀眾一起追溯所有江湖恩怨的源頭，展開恢宏的《角頭》宇宙。此次《角頭－大橋頭》故事講述從海外歸國的黑二代Michael（王陽明飾），意圖重整角頭新秩序，掀起各方派系共同反抗、開戰。上映消息一釋出就引爆影迷期待，紛紛嗨喊「麥可回來了」、「角頭系列我都有去電影院支持，這檔也要支持起來」、「角頭電影真是好看每一集都值得推薦，希望可以繼續拍下去」。

不僅中、新生代演員王陽明、懷秋、施名帥、鄭人碩等人吸粉無數，飾演各幫派大佬的資深演員也通通都是影帝級！從預告片中可以看到蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢齊聚一堂，實力派同框飆戲，每個眼神、每個動作都是戲，不需武打場面也能令觀眾感受到濃厚的較勁火藥味與肅殺氛圍，為電影增添話題。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《角頭－大橋頭》時間序回到「第一戰」（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）

No.2《夏日的檸檬草》

你的初戀，是遺憾苦澀還是心動酸甜呢？改編自同名暢銷小說的《夏日的檸檬草》，由李沐、曹佑寧、婁峻碩3位新世代人氣演員領銜主演，當古靈精怪的活力女孩曉夏（李沐飾），遇上天菜學霸轉學生程奕（曹佑寧飾），一段勇敢的追愛故事就此展開。於此同時，曉夏也發現青梅竹馬柚子（婁峻碩飾）其實早已暗戀她多年，讓追愛路上多了一道難解的三角習題。

年少時期的經典戀愛橋段總是勾起人們難忘的初戀回憶，心動與心痛並存；充滿歡笑的校園氛圍，也帶領觀眾回到17、18歲的青春歲月，直呼「比起戀愛，校園日常的比重好像比較多，搞笑的橋段也都有對到我的笑點」、「客觀來說演技ok劇情順暢，走純愛風闔家觀賞也不用動太多腦可以放鬆，喜歡校園戀愛片的人推薦！」、「兩個男角程奕和柚子都人不錯，沒什麼大缺點，也都分別跟曉夏有著難忘的回憶，容易讓觀眾跟著投入曉夏到底要選誰好的情境中」。

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《夏日的檸檬草》改編自同名暢銷小說。（圖／翻攝自Facebook／夏日的檸檬草 i am the secret in your）

No.1《周處除三害》

由金馬影帝阮經天主演的劇情片《周處除三害》，引用古文典故並結合犯罪動作、黑幫復仇和暴力美學等元素，講述一個野心勃勃的罪犯發現自己屈居在通緝要犯排行榜第三名，於是決心在生命中的最後一段路除掉前面兩名惡人，為自己留名。

該片不僅入圍第60屆金馬獎7項大獎，也在香港金像獎、台北電影獎獲得多項肯定，精彩程度被網友大讚，「去年最好看的國片之一」、「讓人看得血脈噴張，最後伏法，也讓人心酸！阮經天演技進步很多！」、「拍攝、構圖方式覺得很棒，打鬥、開槍的，比起以往台灣的電影真的進步很多」。

《周處除三害》2024年3月在中國上映後，更掀起一陣現象級狂潮，以銳不可擋的姿態不斷刷新紀錄，締造6.65億人民幣（約新台幣30億元）的票房，連帶劇中的洗腦神曲〈新造的人〉以及主角阮經天戴的同款粉紅豬手錶也跟著爆紅。驚人佳績傳回台灣掀起大批網友熱烈討論與媒體關注，衝出新一波聲量討論高峰，也登上本次排行榜冠軍寶座！

▲國片（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲《周處除三害》由阮經天主演。（圖／翻攝自Facebook／周處除三害）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏日的檸檬草, 鬼才之道, 愛的噩夢, 角頭, 周處除三害, BIG, 潛行, 青春18×2 通往有你的旅程, 老狐狸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Coldplay主唱自爆新歌《We Pray》創作靈感來自台灣！
  2. 烏國演員卡西亞諾夫戰死前線！得年27歲　藝文界悲痛哀悼
  3. 未成年偶像遭傳「演唱會後緊急送醫」　TFBOYS經紀公司發聲澄清
  4. 陳勢安站鹽湖拍MV超毛！　安撫駱駝有一套
  5. 2024華語片TOP10一次看！　《角頭》、《鬼才之道》全上榜
  6. 專訪／台泰BL男神CP信義區大方約會　180cm↑太顯眼「路人狂回頭」
  7. 席惟倫爆喜訊新身份曝光！　甜美分享「愛情開始萌芽」
  8. 梁文音歐洲度假一半突PO文「遺憾」　親曝原因：是愛情的如常
  9. 黃霆睿、琳誼拍MV笑場　他爆：沒戲份就跑去買鹹酥雞
  10. 不是精選輯！綠洲合唱團宣佈重組　「諾爾和解連恩」巡演2025開跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366