2024華語片TOP10一次看！　《角頭》、《鬼才之道》全上榜

記者王靖淳/綜合報導

每年暑假都是電影圈的重要黃金檔期,強片輪番上陣,吸引眾多影迷買票進戲院支持,也順道吹吹冷氣消暑。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,盤點2024年元旦至今網路討論熱度最高的華語電影,從犯罪劇情片、校園愛情片到恐怖喜劇片通通都有,多部強作更是現正熱映中。馬上揭曉「2024華語片口碑榜TOP 10」,還沒看過的趕快筆記起來,手刀衝刺電影院看一波啦!

▲2024華語片TOP10。(圖/記者王靖淳製表)



No.10《金手指》

兩大影帝同台飆戲,簡直太神啦!繼影壇經典《無間道》之後,劉德華與梁朝偉兩位金馬影帝在《金手指》中再度合體,電影上映後吸引無數粉絲進場觀影,一睹兩大男神無人能及的魅力,與張力十足的精彩演技。

《金手指》將1980年代轟動香港的金融詐騙案「佳寧案」搬上大螢幕,這起香港史上最大規模的金融犯罪事件,涉及金額高達百億元。劇情講述一名南洋華僑隻身到香港尋找商機,在短短幾年間崛起,透過投資、炒地、炒股等方式打造龐大的跨國集團。將香港金融界、地產界玩弄於股掌之中的他,最後因集團泡沫化遭到清盤,更被廉政公署跨國追查。電影紙醉金迷的場面下暗藏不為人知的黑幕,有如「港版華爾街之狼」,不少觀眾看完後紛紛表示,「可以看到梁朝偉的頂級水準表現」、「雖然港片的基本架構在,但卻跳脫出既有的框架」。

▲《金手指》將「佳寧案」搬上大螢幕。(圖/翻攝自Facebook/金手指The Goldfinger )

No.9《老狐狸》

榮獲第60屆金馬獎7項入圍、4項獲獎肯定的《老狐狸》,堪稱該屆典禮最大贏家。這部由臺灣電影大師侯孝賢監製的作品,將故事背景設定在股市、物價齊飆漲的1990年代。當懷抱買房夢想的11歲男孩廖界(白潤音飾)遇上狡詐卻成功的老狐狸(陳慕義飾),小小年紀的他闖進金錢和利益主宰的世界,看見功利主義運轉下的大人社會。觀眾透過廖界的視角,一窺成功背後的冷漠與狡猾,探索「財富與良心」兩種選項之間是否真的存在衝突、非黑即白?

除了電影本身引人深思,飾演老狐狸一角的演員陳慕義,因不滿未入圍台北電影獎、批評該片導演蕭雅全領獎時沒有感謝演員,在網路上引發熱議,掀起新一波討論聲量高峰。不過仍有不少影迷力挺表示,「你在我們心目中是最佳男主角就夠」、「自己一人到影院觀看。陳大演的老狐狸演的超好。尤其三步驟的演繹,夠無情的。簡直就是現今社會的縮影」。

▲《老狐狸》獲第60屆金馬獎7項入圍、4項獲獎肯定。(圖/翻攝自Facebook/老狐狸Old Fox)

No.8《愛的噩夢》

繼國片《怪胎》之後,導演廖明毅再度挑戰用iPhone拍電影,攜手實力派演員林柏宏、謝欣穎創作《愛的噩夢》,講述看似美好的愛情,背後其實可能暗藏著不為人知的黑暗。奇幻驚悚的包裝下,讓觀眾跟著男主角一同經歷三段截然不同的感情,從軟萌純愛卻潔癖、有控制慾的正宮女友;火辣豔麗、背著未婚夫出軌的第三者;到裡外俱全且體貼又獨立的終極幻想對象,三段關係都揭示著「感情本來就不會一直順利、完美」,引人深思。

不過由於劇情缺少深入的角色背景刻畫,因此被不少網友質疑片中的性別意識落後,與現實中的價值觀脫節,「《愛的噩夢》在性別意識上未見任何成長」、「不只公開檢討女性受害者,還合理化海王渣男行徑」、「要把名正言順的把正牌女友妖魔化,試圖降低渣男劈腿的罪惡感,我怎麼看都無法認同與接受」。

▲《愛的噩夢》為iPhone拍攝的電影。(圖/翻攝自Facebook/愛的噩夢)

No.7《BIG》

名導魏德聖作品再+1!繼音樂歌舞電影《52赫茲我愛你》後,魏德聖時隔6年推出再次推出大螢幕作品《BIG》,講述6個不同社會階層、不同面向的孩子,因罹癌而聚集到「816」兒童癌症病房,在勇敢抵抗病魔的過程中相互鼓勵、扶持。用賺人熱淚的溫馨故事,沖淡抗癌的嚴肅沉重感,也帶領觀眾重新感受生命的可貴與美好。

除了范逸臣、田中千繪、曾沛慈、馬志翔、黃鐙輝、曾珮瑜等實力派演員加盟演出,片中6位童星也令人眼睛為之一亮。小演員們的童言童語賦予角色鮮活立體的個性,真摯自然的情緒讓表演更人性化,也令觀眾更有帶入感、引發共鳴,獲得不少好評「源源跟努拉真的可愛到翻天」、「我真的被小演員們收服,他們講的任何話、做的任何肢體表情,我都全盤接受」、「小演員們真的超棒,電影結束直接去追他們粉專」。

▲《BIG》為導演魏德聖的作品。(圖/翻攝自Facebook/BIG - 讓孩子拯救世界!)

No.6《潛行》

「華仔」劉德華耕耘電影圈多年,演技實力有目共睹,作品皆是叫好又叫座,票房、口碑兼具。樂於提攜後進、延續影視文化力量的他,在電影《潛行》中除了演出終極反派毒梟,更擔任監製職位,肩負起控制成本、監督品質的責任,拍攝期間也幾乎天天到現場,嚴謹把關所有拍攝環節,敬業精神令所有人折服。

《潛行》延續經典港片的警匪對決風格,動作場面磅礴刺激,文戲部分也將警方與販毒集團間的鬥智鬥勇細膩呈現,同時將人物間濃烈的友情和愛情融入其中。不過由於電影篇幅有限,劇情與角色刻畫稍嫌不夠深入,也讓影迷看完後大嘆可惜,「傳統港片警匪元素裡面都有,警察、毒販、臥底、槍戰、飛車道路追逐等等,不過這些元素在這部片並沒有特別出色或讓人驚豔,演員方面也沒讓人特別動容的深刻部份」。

▲《潛行》由彭于晏(圖左)、劉德華主演。(圖/翻攝自Facebook/華映娛樂提供)

No.5《鬼才之道》

不只活著很累,死後也得力爭上游才不會被淘汰?2024夏天最受矚目的恐怖喜劇《鬼才之道》,由《返校》導演徐漢強執導,陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白等實力派演員主演,卡司一字排開全是金鐘、金馬和台北電影獎加持的豪華陣容,上映前就備受網友期待。

《鬼才之道》以都市傳說做為主題,角色涵蓋許多台灣人相當熟悉的靈異故事主角,包含紅衣小女孩、玉山小飛俠等等都在其中。這部陰間喜劇透過講述鬼魂們死後仍力爭上游、立志成為靈界巨星的劇情,暗示著人們不斷追逐主流價值觀,希望能「被肯定、被看見、成為有用的人」的背後含義。然而,天生我材不一定真的有用,不需要因此自我懷疑或感到自卑,也許平凡而普通才是最正常的事,讓許多觀眾不禁感動表示,「王淨跟小嬰兒說『你不需要成為一個特別的人』,那邊真的哭爆」、「不是神作,但確確實實的與觀眾交心的好作品」。

▲《鬼才之道》以都市傳說做為主題。(圖/翻攝自Facebook/鬼才之道 Dead Talents Society)

No.4《青春18×2通往有你的旅程》

新一代男神許光漢近年作品多產、跨足國際,演藝事業佈局橫跨亞洲,帶動人氣持續上升,每次發表新作總是未演先轟動。2024年推出的《青春18×2通往有你的旅程》,正是日本與台灣兩地共同合作拍攝的國際影視作品。

這部改編自網路遊記《青春·18 x 2日本慢車流浪記》的青春愛情公路電影,描寫一個純樸害羞的台南男孩在暑假打工時,遇見一位來自日本的背包客女孩,青澀的愛情在南國陽光下悄悄萌芽,女孩卻在夏天結束前向男孩道別、返回日本。未成熟的愛情無疾而終,直到多年後,男孩來到女孩的故鄉,才輾轉得知那年她未曾說破的情愫。浪漫又充滿破碎感的初戀故事,在眾人心中激起一圈圈遺憾且餘韻深長的漣漪,引發網友共鳴,「一部看完很舒服、內心很平靜,卻後勁十足的電影」、「青春的模樣捕捉得很細膩,當然也很虐心」、「畫面、劇情、氛圍都很棒」。

▲《青春18×2通往有你的旅程》由許光漢、清原果耶主演。(圖/翻攝自Facebook/青春18x2通往有你的旅程)

No.3《角頭-大橋頭》

賣座強片《角頭》系列作+1!IP邁入第十年之際,推出《角頭-大橋頭》前傳,時間序回到「第一戰」,也就是首集電影之前,帶領觀眾一起追溯所有江湖恩怨的源頭,展開恢宏的《角頭》宇宙。此次《角頭-大橋頭》故事講述從海外歸國的黑二代Michael(王陽明飾),意圖重整角頭新秩序,掀起各方派系共同反抗、開戰。上映消息一釋出就引爆影迷期待,紛紛嗨喊「麥可回來了」、「角頭系列我都有去電影院支持,這檔也要支持起來」、「角頭電影真是好看每一集都值得推薦,希望可以繼續拍下去」。

不僅中、新生代演員王陽明、懷秋、施名帥、鄭人碩等人吸粉無數,飾演各幫派大佬的資深演員也通通都是影帝級!從預告片中可以看到蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢齊聚一堂,實力派同框飆戲,每個眼神、每個動作都是戲,不需武打場面也能令觀眾感受到濃厚的較勁火藥味與肅殺氛圍,為電影增添話題。

▲《角頭-大橋頭》時間序回到「第一戰」(圖/翻攝自Facebook/角頭文創 - GATAO MOVIE)

No.2《夏日的檸檬草》

你的初戀,是遺憾苦澀還是心動酸甜呢?改編自同名暢銷小說的《夏日的檸檬草》,由李沐、曹佑寧、婁峻碩3位新世代人氣演員領銜主演,當古靈精怪的活力女孩曉夏(李沐飾),遇上天菜學霸轉學生程奕(曹佑寧飾),一段勇敢的追愛故事就此展開。於此同時,曉夏也發現青梅竹馬柚子(婁峻碩飾)其實早已暗戀她多年,讓追愛路上多了一道難解的三角習題。

年少時期的經典戀愛橋段總是勾起人們難忘的初戀回憶,心動與心痛並存;充滿歡笑的校園氛圍,也帶領觀眾回到17、18歲的青春歲月,直呼「比起戀愛,校園日常的比重好像比較多,搞笑的橋段也都有對到我的笑點」、「客觀來說演技ok劇情順暢,走純愛風闔家觀賞也不用動太多腦可以放鬆,喜歡校園戀愛片的人推薦!」、「兩個男角程奕和柚子都人不錯,沒什麼大缺點,也都分別跟曉夏有著難忘的回憶,容易讓觀眾跟著投入曉夏到底要選誰好的情境中」。

▲《夏日的檸檬草》改編自同名暢銷小說。(圖/翻攝自Facebook/夏日的檸檬草 i am the secret in your)

No.1《周處除三害》

由金馬影帝阮經天主演的劇情片《周處除三害》,引用古文典故並結合犯罪動作、黑幫復仇和暴力美學等元素,講述一個野心勃勃的罪犯發現自己屈居在通緝要犯排行榜第三名,於是決心在生命中的最後一段路除掉前面兩名惡人,為自己留名。

該片不僅入圍第60屆金馬獎7項大獎,也在香港金像獎、台北電影獎獲得多項肯定,精彩程度被網友大讚,「去年最好看的國片之一」、「讓人看得血脈噴張,最後伏法,也讓人心酸!阮經天演技進步很多!」、「拍攝、構圖方式覺得很棒,打鬥、開槍的,比起以往台灣的電影真的進步很多」。

《周處除三害》2024年3月在中國上映後,更掀起一陣現象級狂潮,以銳不可擋的姿態不斷刷新紀錄,締造6.65億人民幣(約新台幣30億元)的票房,連帶劇中的洗腦神曲〈新造的人〉以及主角阮經天戴的同款粉紅豬手錶也跟著爆紅。驚人佳績傳回台灣掀起大批網友熱烈討論與媒體關注,衝出新一波聲量討論高峰,也登上本次排行榜冠軍寶座!

▲《周處除三害》由阮經天主演。(圖/翻攝自Facebook/周處除三害)