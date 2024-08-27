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陸綜再爆意外！TFBOYS「3未成年師弟」心臟病＋呼吸中毒　驚傳送醫急救

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男團TFBOYS的第三代練習生26日正式成團，選出6名成員出道，取名為「登陸少年」，公司將選拔過程拍成實錄節目，卻驚傳3名未成年練習生遭救護車載走，其中一人呼吸性鹼中毒，另一人因有心臟病，突感不適送醫，引發粉絲熱議。

▲TFBOYS師弟團錄影驚傳意外。（圖／翻攝自微博／小鑫趙面left_eat漢堡1h ）

▲TFBOYS師弟團錄影驚傳意外。（圖／翻攝自微博／小鑫趙面left_eat漢堡1h ）

TF家族三代26日在吉隆坡舉辦「登陸計劃」系列演唱會最終站，同時宣布出道成員，分別為左航、蘇新皓、張極、張澤禹、朱志鑫、餘宇涵，引爆粉絲怒火，微博上有消息指出，原本公司要組8人團，卻臨陣改成6人出道，並未事前告知練習生們，原本呼聲、排名極高的張峻豪、童禹坤、穆祉丞意外落選，致詞時還被關麥，引發粉絲怒火，紛紛要求公司給出說法。

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▲張峻豪、童禹坤、穆祉丞意外落選（左起）。（圖／翻攝自微博）

▲張峻豪、童禹坤、穆祉丞意外落選（左起）。（圖／翻攝自微博）

不只如此，微博上更有粉絲傳出當天演唱會漏網畫面，爆料張峻豪在過程中心臟病發作，童禹坤及穆祉丞疑似緊張過度換氣導致呼吸性鹼中毒，3人都被送醫治療，場外粉絲更拍到救護車畫面。但也有人傳出一張對話截圖，內容澄清送醫一事是假消息，練習生們都已平安回到飯店，真相為何仍有待官方出面說明。

▲TFBOYS師弟團錄影驚傳意外。（圖／翻攝自微博／小鑫趙面left_eat漢堡1h ）

▲TFBOYS師弟團錄影驚傳意外，有網友指出是假的。（圖／翻攝自微博）

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