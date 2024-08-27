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謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

向來在球場應援都很high的謝凱蒂，遭爆投資借貸平台上千萬元，有可能血本無歸。（翻攝自謝凱蒂IG）

圖文／鏡週刊

近來借貸平台業者屢傳出收攤，本月初成立5年的「好樂貸平台」也宣布暫停上架新案件，7月開始未正常發放利息。據熟知平台內部運作人士指出，有「小許瑋甯」之稱的中信兄弟啦啦隊員謝凱蒂也是投資人之一，而且借貸給平台的金額高達千萬元。

以搞怪聞名的謝凱蒂，擁有「浮誇甜心」封號，是資歷頗深的啦啦隊員，有讀者A先生向本刊爆料，謝凱蒂也是好樂貸借貸平台投資人之一，而且投資的金額竟高達上千萬元，但從凱蒂近日的社群發文，除了忙於球場應援之外，也積極經營YouTube頻道拍攝搞笑內容，看不出身受投資失利風波。

之前P2P借貸平台好樂貸，以最高16％的年化報酬率招攬投資人。（翻攝自好樂貸臉書）

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▲之前P2P借貸平台好樂貸，以最高16％的年化報酬率招攬投資人。（翻攝自好樂貸臉書）

怕錢拿不回　不敢報警

平台暫停金流提領的消息曝光後，引起大批投資者恐慌，雖然業者聲稱會陸續歸還投資人的錢，卻沒有時間表，不知道得拖多久。本刊詢問謝凱蒂借貸投資一事，她先大感驚訝，但隨即低調表示不願多做回應。

A先生指出，平台投資人中不乏醫生、老師，很多人甚至是動用親友一起集資的金額去做借貸投資，但因為目前平台都還在跟投資人協商償還事宜，所以大部分投資人雖然擔心血本無歸，卻也不敢出面報警聲張，深怕錢拿不回來。

擁有5千多位投資人的好樂貸，是一家專門蒐集資金去借貸給公司行號和個人的貸款平台，號稱年化報酬率最高可達16％，上櫃公司樂意傳播董事吳慶隆也是創辦人之一。2019年11月上線後，隔年總媒合金額就突破1.4億元，累積到今年已成為台灣第二大P2P（peer to peer）平台。沒想到從7月30日上架最後一個投資案後，就再也沒有更新，許多投資人也從7月開始領不到利息。

謝凱蒂（右）近來朝綜藝圈發展，經常受邀上各大節目。左為許乃麟。（翻攝自謝凱蒂IG）

▲謝凱蒂（右）近來朝綜藝圈發展，經常受邀上各大節目。左為許乃麟。（翻攝自謝凱蒂IG）

惹到大姐頭　下跪道歉

至於入行十幾年的謝凱蒂，以火辣身材和混血外貌走紅，一度嘗試轉戰戲劇圈，參演《戲說台灣》中的女鬼角色。

謝凱蒂擁有混血臉蛋，號稱「小許瑋甯」。

▲謝凱蒂擁有混血臉蛋，號稱「小許瑋甯」。

謝凱蒂曾出版寫真散文書，自曝求學時期被霸凌的過去，至今仍帶給她相當大的陰影，國中時因為家裡經濟狀況不好，付不起暑期輔導費用而被分入放牛班，卻意外惹上學校的大姐頭，每天亂丟她的東西、言語威脅都是日常，最嚴重的一次是一排人拿著磚頭等著她，謝凱蒂當場向對方下跪才解除危機。

謝凱蒂（右一）在實境節目《炸裂吧！女孩》上獻聲唱跳多才多藝。（翻攝自謝凱蒂IG）

▲謝凱蒂（右一）在實境節目《炸裂吧！女孩》上獻聲唱跳多才多藝。（翻攝自謝凱蒂IG）

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