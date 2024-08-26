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《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

記者孟育民／台北報導

造型師Enzo過去是綜藝節目《康熙來了》常客，誇張前衛的造型讓人留下深刻印象，他7月才剛發文慶祝42歲生日。不料，卻在25日傳出離世的消息，Enzo親姊向《ETtoday星光雲》證實此事，「就是單純的癲癇發作走的，謝謝你的關心。」好友Makiyo得知消息後難以相信，在社群哀悼，她晚間再次發文，指出會在好友人生最後一天為他梳妝換衣。

▲▼ Enzo。（圖／翻攝自臉書）

▲Makiyo將為好友 Enzo化妝。（圖／翻攝自臉書）

Enzo在演藝圈擁有極佳的人緣，早期跟Makiyo時常錄製節目，除了多次義氣相挺替她處理造型，兩人私下更是好閨蜜。Makiyo在得知憾事時，第一時刻在社群哀悼，「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」今晚更再度發文，提及要為好友化妝，「Enzo當天我會幫你化妝，穿你的衣服，到最後一刻也要美美的。」這也是她繼好友羅霈穎過世後，再度幫好友大體化妝，親自送他最後一程。

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▲▼Enzo。（圖／資料照）

▲Enzo在演藝圈擁有許多好友。（圖／資料照）

事實上，Makiyo曾為「乾姐」羅霈穎擔任遺體化妝師，當時她表示，為羅姐化妝重點是睫毛、劉海、髮型，還有讓她擁有好氣色，會選用橘色系妝容，她直言不會害怕：「非常緊張，壓力非常大，她非常愛美，生氣很恐怖，所以要用百分之200心情去化，她是特別長輩。」她告別式當天順利完成任務，還不忘誇讚：「羅姐皮膚非常好，很好上妝，很漂亮，好像要跳出來一樣，SPA的人也說皮膚很嫩。」

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enzo, 康熙來了, makiyo, 造型師

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