正妹YTR同框王陽明「還是不能比愛心」！　私下爆笑互動全被拍

記者王靖淳／綜合報導

藝人王陽明日前在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，事後還表示這是娘砲動作，此話一出被批評有歧視意味，因此遭到大批網友炎上。為此，正妹YouTuber品子今（26）日在IG限動驚喜PO出試圖與王陽明比愛心的合照，不過手勢並未順利完成，為此她在照片中幽默表示：「可惡！」

▲品子是YouTuber「賤葆」頻道中的成員。（圖／翻攝自Instagram／pinzi__）

照片中，品子身穿白色內搭上衣，搭配一件黑色外套，她將頭髮披肩，伸出左手與站在她身旁的王陽明比愛心形狀，不過手勢並未完全完成，因此她對鏡頭露出略顯無奈的表情，但仍帶著一抹微笑，同時也以幽默的口吻在照片中留下註解「看來現在還是不能比愛心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲品子（圖右）合照王陽明。（圖／翻攝自Instagram／pinzi__）

透過品子分享的合照可見到，王陽明穿著黑色上衣，頭上還戴著一頂黑色棒球帽，身上再搭配金色手鍊和項鍊。他對鏡頭露出俏皮的微笑，右手舉起做出V手勢，展現輕鬆的姿態。事實上，王陽明在爆出「娘砲爭議」後，事後出席《角頭－大橋頭》媒體餐敘時坦言有調整過心情，同時也低頭沉重地說道「的確寫了娘炮兩個字非常不妥」，並強調「電影是大家的，我不應該說那種話。」