玖壹壹春風任高雄電影節來賓！新片「照顧癌末妻」憂鬱眼神超反轉

記者黃庠棻／台北報導

TTXC 2024高雄電影節將於10月12日登場，本屆特別企劃各單元的「雄影大來賓」到高雄與觀眾同樂，由三度問鼎金鐘視后的女星林予晞擔任國際短片競賽「短片大來賓」；超人氣BL單元耽美主義，則邀請即將在雄影首映《彈一場完美戀愛》完結篇的「耽美大來賓」張豐豪、涂善存；最後「高雄拍大來賓」請到金馬最佳新演員提名、本土天團玖壹壹成員春風。

▲春風擔任高雄電影節「高雄拍大來賓」。（圖／高雄市電影館提供）



春風從歌手跨界演員獲得不少好評，更憑電影《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬獎最佳新演員，這次他在高雄拍新作品《所有人都在死》化身瓦斯行老闆「阿南」，雖然是一個滿懷心事的角色，不過卻為了癌末妻子赴湯蹈火，展現深情的一面。

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▲春風新電影《所有人都在死》。（圖／高雄市電影館提供）

談到阿南這角色時，春風透露和《請問，還有哪裡需要加強》的泰哥相差甚遠，但觀眾可以期待他陰鬱認真、鋌而走險的模樣。身為本屆雄影大來賓之一，春風也對年度主題「青春」下註解，說道「青春就是你老了就知道了。」跨界演戲一鳴驚人的他目前對戲劇之路沒特別規劃，一切如同他的個性率性活在當下。

▲春風新電影《所有人都在死》。（圖／高雄市電影館提供）

林予晞則認為「青春是無法被定義的篇章，而且總是未完待續。」她今年不只是大來賓，更是短片競賽的複選評審之一，身負重責大任的她敬業將所有作品看完不喊累，直呼看到很多優秀的作品，是很有趣的經驗。

▲林予晞擔任國際短片競賽「短片大來賓」。（圖／高雄市電影館提供）

耽美主義大來賓涂善存與張豐豪，對青春分別有感「青春是舞台上的聚光燈」、「青春是翱翔於未知和挑戰的翅膀」，他們在《彈一場完美戀愛》挑戰BL音樂劇，劇組更移師港都高雄以電影規格拍攝。涂善存分享「在高雄市立圖書館空中花園拍片時，看著港口船隻出港入港，就像我們的感情一樣，你不知道出海之後會怎麼樣，但船總是要開出去的。」

▲張豐豪、涂善存擔任「耽美大來賓」。（圖／高雄電影節提供）

張豐豪則表示在駁二拍戲時，感受到高雄人的熱情！兩人首次合作BL劇，涂善存坦言很需要彼此之間的默契，所幸兩人從一開始就很相信對方，涂善存更大讚張豐豪「眼睛會說故事」，張豐豪灑糖回應「愛情戲是不能假裝的」，直言性別並不是愛情之間的問題，邀請大家來看他們談情說愛。