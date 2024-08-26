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Weki Meki解散！金度延近況曝光「已到倫敦留學」　還有2電影等上映

記者張筱涵／綜合報導

韓女星金度延曾是期間限定團體I.O.I和8人女團Weki Meki的一員，不過團體在6月正式解散，她和公司Fantagio是否續約也都還沒有下文時，她今（26日）更新社群平台，才被發現原來已經到倫敦留學去了。

▲▼金度延。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）▲▼金度延。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）

▲金度延更新近況，現在在倫敦讀書。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）

金度延今天發文開心表示「久違的上學路」，配圖是在當地生活的簡單紀錄照，可見她時刻都在閱讀課題，也可以獨自搭乘地鐵和公車，從Instagram限時動態上的文字可得知，她已經在倫敦待了2個月，充實的生活忍不住讚嘆「時間過得太快了」。

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▲▼金度延。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）

▲金度延坦承已經到倫敦2個月了。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）

▲▼金度延。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）▲▼金度延。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）

▲金度延分享倫敦生活照。（圖／翻攝自Instagram／lafilledhiver_）

事實上，Weki Meki於8日結束所有官方行程後，所屬公司Fantagio在16日宣布和成員池秀娟、崔有情和金度延正在討論續約與否。然而，她本人已經發出在倫敦2個月且已經在上學的消息後，也被網友們和粉絲認為可能暫時不會再進行演藝活動也不一定。

另外，金度延去年拍攝了電影出道作《열여덟 청춘（18歲的青春）》，預計今年上映，還有另一部電影《變形蟲少女們和學校怪談：建校紀念日》也在等排程上映。不過，《變形蟲少女們和學校怪談：建校紀念日》前陣子在富川國際奇幻影展搶先曝光時，廣受業界和觀眾好評。

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