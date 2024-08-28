小孟老師／8月28日星座運勢　小編貴人是天秤！你們在哪？

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：成功來自模仿
感情：成為對方依靠
財運：建立財務習慣
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：處女
工作：有利出差旅行
感情：家庭和樂融融
財運：財富研究有成
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：減少損失風險
感情：感情發展迅速
財運：投資財源不斷
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
【土象星座】
工作：平靜處理急事
感情：有望約會成功
財運：資金穩定成長
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：遠離小人糾纏
感情：愛情火花猛烈
財運：投資穩當獲利
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：提高運輸效率
感情：珍惜短暫浪漫
財運：大筆財富降臨
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【水象星座】
工作：對產品有信心
感情：展現自己才藝
財運：儲蓄穩健成長
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：建立風險控制
感情：拒絕相親模式
財運：深入研究行業
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：客戶溝通順暢
感情：遇到美好姻緣
財運：財富管理有成
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：獅子
【火象星座】
工作：事業領導有方
感情：擦出愛情火花
財運：財務問題解決
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：市場推廣策略
感情：體貼討好伴侶
財運：意外收穫財富
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：進行市場研究
感情：清理內在情緒
財運：發展個人品牌
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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