ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／8月28日星座運勢　小編貴人是天秤！你們在哪？

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：成功來自模仿
感情：成為對方依靠
財運：建立財務習慣
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：處女

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：有利出差旅行
感情：家庭和樂融融
財運：財富研究有成
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶

天秤座

工作：減少損失風險
感情：感情發展迅速
財運：投資財源不斷
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：平靜處理急事
感情：有望約會成功
財運：資金穩定成長
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

金牛座

工作：遠離小人糾纏
感情：愛情火花猛烈
財運：投資穩當獲利
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙子

處女座

工作：提高運輸效率
感情：珍惜短暫浪漫
財運：大筆財富降臨
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：對產品有信心
感情：展現自己才藝
財運：儲蓄穩健成長
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤

天蠍座

工作：建立風險控制
感情：拒絕相親模式
財運：深入研究行業
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手

雙魚座

工作：客戶溝通順暢
感情：遇到美好姻緣
財運：財富管理有成
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：事業領導有方
感情：擦出愛情火花
財運：財務問題解決
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯

獅子座

工作：市場推廣策略
感情：體貼討好伴侶
財運：意外收穫財富
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：金牛

射手座

工作：進行市場研究
感情：清理內在情緒
財運：發展個人品牌
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

推薦閱讀

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

徐藝洋4月才答應黃子韜求婚　爆「在美國做產檢」網：難怪急公開

徐藝洋4月才答應黃子韜求婚　爆「在美國做產檢」網：難怪急公開

劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

《茶金》李杏「這是我男友」認愛小8歲總監！半同居被拍…友揭交往細節

《茶金》李杏「這是我男友」認愛小8歲總監！半同居被拍…友揭交往細節

棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

徐藝洋4月才答應黃子韜求婚　爆「在美國做產檢」網：難怪急公開

劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高
  2. 劉謙罹肺腺癌！醫揭症狀「常被誤認是感冒」　8種人快檢查
  3. 海關狗狗在面前坐下！八點檔女星茵芙「被帶進小房間搜身」吐陰影
  4. 劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯
  5. 48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶
  6. 台灣人為何執著江蕙復出？他對比日傳奇女星：讓她好好過日子　網掀戰
  7. 73歲劉曉慶爆4度離婚！掰了富豪「擁8男友」《瑯琊榜》女星說溜嘴
  8. 劉謙獲獎無數　低調娶「厲家菜」傳人　含淚退春晚
  9. 小孟老師／8月28日星座運勢　小編貴人是天秤！你們在哪？
  10. 《茶金》李杏「這是我男友」認愛小8歲總監！半同居被拍…友揭交往細節

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366