65歲孔鏘再婚三次內幕曝光！　存款全花光「現任太太不離不棄」感性喊話

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請知名樂隊老師孔鏘，在節目中分享過去三段婚姻路程。他聊到第一段婚姻因為奉子成婚，19歲就當了爸爸，為了賺錢忽略家庭生活，期間剛好是秀場蓬勃發展的時代，北上打拼平均一天跑3-4家餐廳，一個月收入6-8000元，過得頗辛苦。

▲孔鏘分享三段婚姻。（圖／和展影視提供）

他以「鴛鴦蝴蝶花花世界」形容當年的秀場文化，當謝震武追問：「有沒有發生一夜情？」孔鏘老師笑著向張睿紘律師求救，律師巧妙解圍：「你有權保持緘默。」也曾經遇到貴婦提出包養，但當年孔鏘只在意會影響繼續彈琴就不用往下談。而第一段十年的婚姻在他只想賺錢沒時間經營家庭，與妻小聚少離多下，孔鏘主動提出離婚。



結束第一段婚姻後，兩個孩子跟著孔鏘生活，求學時期狀況不斷，讓他動不動跑學校解決，那段時間剛好是港星來台出片高峰，港星親筆簽名海報、唱片CD成了他向其他學生、家長道歉的最佳禮物，他笑說：「用來遮羞。」孔鏘說離婚久了還是會想要給孩子一個完整的家，與在職場上遇到的另一半結了婚進入第二段婚姻並育有一子，但因兩人生活態度、價值觀有落差，維持六年後以離婚收場，孔鏘淨身出戶只帶走一輛車、一架琴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孔鏘歷經許多人生波折。（圖／和展影視提供）



人生來到第三段婚姻，他感性地說：「是我老婆救了我！」他回想兩人1998年交往，當時遇到綜藝節目轉型也影響到他的事業，最長曾閒賦兩年不知所措，在沒有收入的日子裡，太太賣車、存款被孔鏘花完，但太太仍是對他不離不棄，始終認為孔鏘是績優股，更用心照顧孔鏘的健康；在工作上提醒孔鏘面對不同類型的主持大哥，應該用哪一種方式相處，甚至主動向孔鏘說：「你已經有三個小孩了，我幫你照顧小孩，你好好打拼工作，我不需要靠生小孩來爭寵。」

▲孔鏘感謝現在的老婆。（圖／和展影視提供）



孔鏘回想太太曾被記者問到他已經有過兩段婚姻，怎麼還敢嫁給他？孔鏘轉述太太的回應說：「他是塊石頭，這幾年被前面兩個姊姊調教成鑽石，交到我手裡有什麼不好呢？！」在如此有智慧的太太陪伴走過多年，孔鏘向太太喊話，「感謝老婆之前25年，未來25年還是要麻煩妳！雖然我們不富有但是無缺，一起健健康康平平安安過下去。」