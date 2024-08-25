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五月天連續13年全勤犀利趴　阿信揭心聲：說再多也沒什麼用　

記者蔡琛儀／台北報導

五月天今（25日）在「超犀利趴13」擔任壓軸演出，而阿信今在唱〈什麼歌〉前，也壓抑不住激動情緒，「很多話其實我也不知道要怎麼說。」並以電影《讓子彈飛》中，一幕「老六」被誣賴吃了兩碗涼粉卻只付一碗的錢，最後在起鬨的眾人面前切腹自清而死亡的劇情為例，「有時候我覺得說得再多其實也沒有什麼用，我們把自己的事做好，總有一天會相信，五月天在走什麼路。」

▲▼五月天出席超犀利趴13。（圖／相信音樂提供）

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

阿信坦言：「有時候很難多說什麼，那不如就讓五月天多做一點什麼事吧，如果不是這樣的話，犀利趴不會到第十三屆，如果不是這樣的話，五月天不會全勤十三年，謝謝你們。」台下還有許多歌迷高喊：「歡迎回家！」回應。

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同樣五月天今晚也開放歌迷點歌，其中點到1位抗癌成功的女歌迷，歌迷表示當時因為化療錯過演唱會，阿信立刻表示：「那我們年底幫你留一個位子，請工作人員留她的聯絡方式。」而該歌迷也許願要聽〈八月愛人〉，怪獸直呼：「你講話悠悠的，結果這麼狠！」

▲▼五月天超犀利趴13 day2。（圖／相信音樂提供）

▲五月天連續13年都出席超犀利趴。（圖／相信音樂提供）

還有有一位女粉絲落淚高舉「想為植物人母親點一首歌」的燈牌，邊哭邊說想點唱〈天使〉，希望媽媽可以聽到，場面超催淚，阿信也暖心打氣：「媽媽現在在床上躺著好好的休息，你也要好好過足你想要的人生好嗎？我相信媽媽知道的話，會希望你生命有更多微笑和陽光，有更多的朋友跟音樂，還有愛。」

今天為五月天探班的「外送員」是美食網紅小納豆及師弟蕭秉治，也是蕭秉治今晚第三度登台，一出場就道歉：「不好意思，我又來了！」他送上燒餅加蛋感謝師兄在音樂路上對他的支持，師兄也預祝他12月7日小巨蛋演唱會成功，並邀他一起合唱他創作的歌曲〈外人〉。

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