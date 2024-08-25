袁艾菲餐廳「手伸衣服抓胸」！一旁冒出鹹豬手　她變臉回擊過程全被拍

記者田暐瑋／綜合報導

女星袁艾菲和老公余岱宗（老魚）結婚5年，平時會在社群分享夫妻日常，老公近日PO出一段影片，只見她在餐廳裡直接把手伸進自己衣服裡「抓胸」，老公看到了也伸出手，她立刻變臉阻止。

▲袁艾菲和老公。（圖／翻攝自老魚IG）



老魚日前PO出夫妻倆到餐廳吃飯的影片，只見袁艾菲坐在對面，把手伸進小可愛裡撥弄胸部，沒發現他正在拍攝，當他也伸手要進衣服裡面幫忙時，立刻變臉推開老公的手，不悅喊：「走開喔！」老魚也委屈表示是要幫忙撥頭髮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）



原來袁艾菲是因胸部被蚊子叮咬，才會伸手進衣服抓癢，當她發現有鏡頭在拍時，立刻露出笑容，老魚見狀虧說：機器在拍就不敢抓喔，很假欸！」兩人一來一往拌嘴，逗得粉絲笑說，「學姐 律師幫妳請好了」、「肯定有伸進去的想法」、「這裡是公眾的場合 學姐請自重」。

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）



結婚5年依舊保有熱情，袁艾菲透露夫妻情趣就是「畫畫遊戲」，她洗完澡之後會在霧氣的鏡子上畫嬰兒樣子，先生進來的反應竟是像蜜蜂，之後再接力畫畫，「他不排斥（小孩），但要詳細規劃，有就試試看，沒有的話也沒關係。」袁艾菲透露，婆婆對於孫子這方面完全看他們，至於自己的媽媽和經紀人都是催生部隊，三不五時就會提到。

