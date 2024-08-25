ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

袁艾菲餐廳「手伸衣服抓胸」！一旁冒出鹹豬手　她變臉回擊過程全被拍

記者田暐瑋／綜合報導

女星袁艾菲和老公余岱宗（老魚）結婚5年，平時會在社群分享夫妻日常，老公近日PO出一段影片，只見她在餐廳裡直接把手伸進自己衣服裡「抓胸」，老公看到了也伸出手，她立刻變臉阻止。

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）

▲袁艾菲和老公。（圖／翻攝自老魚IG）

老魚日前PO出夫妻倆到餐廳吃飯的影片，只見袁艾菲坐在對面，把手伸進小可愛裡撥弄胸部，沒發現他正在拍攝，當他也伸手要進衣服裡面幫忙時，立刻變臉推開老公的手，不悅喊：「走開喔！」老魚也委屈表示是要幫忙撥頭髮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）

原來袁艾菲是因胸部被蚊子叮咬，才會伸手進衣服抓癢，當她發現有鏡頭在拍時，立刻露出笑容，老魚見狀虧說：機器在拍就不敢抓喔，很假欸！」兩人一來一往拌嘴，逗得粉絲笑說，「學姐 律師幫妳請好了」、「肯定有伸進去的想法」、「這裡是公眾的場合 學姐請自重」。

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）

▲袁艾菲餐廳喬奶。（圖／翻攝自老魚IG）

結婚5年依舊保有熱情，袁艾菲透露夫妻情趣就是「畫畫遊戲」，她洗完澡之後會在霧氣的鏡子上畫嬰兒樣子，先生進來的反應竟是像蜜蜂，之後再接力畫畫，「他不排斥（小孩），但要詳細規劃，有就試試看，沒有的話也沒關係。」袁艾菲透露，婆婆對於孫子這方面完全看他們，至於自己的媽媽和經紀人都是催生部隊，三不五時就會提到。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

孫芸芸24歲超正女兒脫了！罕見「解放比基尼」一轉身…激辣身材全被拍

孫芸芸24歲超正女兒脫了！罕見「解放比基尼」一轉身…激辣身材全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

袁艾菲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋哥曝氣派新房「露台大到能踢球」　發文求規劃：老公叫我安靜點
  2. 爆料松下奈緒身世遭批偽善　日版《天空之城》5女星同台飆戲
  3. 張穎穎曬傷照「輕生過多少次」　控遭汪小菲水軍攻擊：他明明知道
  4. 蘿拉騙8位數！蔡阿嘎去年抓包裝不知情「還原始末」　發不自殺聲明原因曝光
  5. 快訊／高爾宣首登犀利趴出事了！　跳下欄杆「右手當場脫臼」
  6. 導演白羊出席桃影首映　揭電影《降溫告急》拍攝「挑戰淨零」
  7. 墾丁旅遊問題不只物價！　苦苓揭3關鍵狠酸：鬼才想再去
  8. 閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像
  9. 「我不怕死，只怕失智、中風」　八點檔男星拍戲想到80歲已逝父！
  10. 《地面師》拍攝預算曝！　配角認了片酬高…點頭演出1條件受限

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366