大元突宣布：我又再度當媽了！PO鼓鼓父子天倫照　淚曝狗兒子被割聲帶

記者田暐瑋／綜合報導

大元（林艾璇）答應鼓鼓求婚後，越愛越高調，也讓粉絲期待兩人喜訊，近日她突然宣布：「隔了一年又五個月，我又再度當媽了！」嚇了粉絲好大一跳，但其實是家裡有了新成員－愛犬呂小柱，還PO出鼓鼓開心跟狗狗趴在一起的照片：「他即將成為這世界上最幸福的小狗了！」

▲大元今年3月答應鼓鼓的求婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元25日在IG突然宣布：「隔了一年又五個月，我又再度當媽了！」還PO出一個含淚符號，原來是她在經歷喪犬之痛後，成功走出陰霾再度領養狗狗，透露是從非法繁殖場救出來的寶寶，聲帶也被割掉，因此還有些怕生，「目前他跟我們都還不是很熟，依舊會躲在家裡的角落，而且一聽到聲音就驚醒。」

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▲大元新認養狗兒子。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

雖然如此，大元和鼓鼓仍然相當有耐心，新領養的小狗暫名為「呂小柱」，她承諾將盡力讓這隻小狗成為世界上最幸福的狗狗，「關注好久，猶豫好久，最後我提醒自己，要相信自己有能力讓下一隻狗狗幸福。」由於狗兒子是從非法養殖場救援回來的，她也嚴正呼籲：「抵制非法繁殖場！」

▲鼓鼓開心陪狗兒子。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）