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獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

記者葉文正／台北報導

寫真女星BOBO(謝欣妤)三天前在桃園街上準備要去領包裹，結果走斑馬線時，竟然遭到一個男性駕駛直接在斑馬線上將她輾過，停車查看後，上了車倒車再輾，讓BOBO處於無間地獄中，身上更是多處有傷，目前該案警方已在偵辦中。

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

BOBO還原現場狀況，顫抖著說：「在車底下時，我想我是不是快死掉了⋯⋯被汽車壓在下面壓兩次好痛喔！痛到當時一直發抖，副駕駛座女乘客下車，一直抱著我的身體安撫我，等警察跟救護車來處理。」而家人箱子直到下班才得知此事，趕緊到醫院探視。

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▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲BOBO左腿傷勢。（圖／BOBO提供）

BOBO表示：「那天晚上雨停了，我走綠燈斑馬線上，準備要去領包裹，結果莫名其妙被一台轎車，撞倒壓在車底下輾過去兩次，救護車跟警察還有撞的夫妻有把我送到醫院處理，我也被家人帶回家休息養傷，結果，我媽凌晨跟隔天下午打電話又跟我大吵約兩小時，我都已經車禍被撞傷這樣了，母親沒安慰我，還一直情緒勒索講一些有的沒的刺激我的話，傷我做什麼？」

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲手肘也被車輪輾過。（圖／BOBO提供）

BOBO難過地說：「我只是很單純，請媽媽幫我去廟裡弄祭車關，幫我祭改一下，她無法幫忙就算了，幹嘛選我大傷，運不好時跟我大吵架咧？我想好好養傷都不能好好養，還要忍痛傷口跟力氣，跟她精神搏鬥，忍著傷痛，多日來好多親朋好友傳訊息關心我的傷勢近況，我沒找小幫手幫忙回覆大家關心，想說用Po文回覆我目前狀況，謝謝大家關心，原本醫院叫我要住院觀察三天，我拒絕醫院說要住院，所以選擇回家養傷，我人已經回家，不少皮肉擦傷瘀青撞傷，大腿更是瘀青到慘不忍睹，有點腦震盪，還在家中養傷。」

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲BOBO大腿淤青看來驚心動魄。（圖／BOBO提供）

不過她也說，事發後三天，媽媽已經去廟裡幫她祭改，也到她家探望，母女倆又和好了，吵吵合合就是母女的日常。她也驚魂未甫說，通常發生這種車禍都是直接走掉，她真的是從鬼門關前走一回，希望駕駛人開車真的要小心。

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲BOBO最近的工作全停。（圖／BOBO提供）

BOBO也透露，「原本有人約我周六車聚粉圈的通告，目前我傷成這樣，要約當拍照模特兒的案子活動也全部取消掉，害我損失不少，不知道這次要在家養傷多久，才能恢復原來的樣貌，給粉絲們再有機會見到BoBo的新作品。」她也擔心身上傷疤無法去除，對於拍寫真會有困擾。

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲BOBO請媽媽到廟裡祭改。（圖／BOBO提供）

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲台視新聞有報導，但不知道傷者是寫真女星。（圖／翻攝網路）

▲BOBO的傷勢清晰可見。（圖／BOBO提供）

▲BOBO的寫真。（圖／BOBO提供）

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