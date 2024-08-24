「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

記者潘慧中／綜合報導

瑟七（林沂玟）是統一獅啦啦隊UniGirls的人氣成員，有「南台灣最頂啦啦隊」的封號，感情生活同樣備受關注。出乎意料的是，一直和富邦悍將應援團長崔維斯（阿崔）傳緋聞的她，23日突然在球場公開官宣「我是阿崔的瑟七」，立刻引發全場驚呼！

▲▼瑟七無預警官宣「我是阿崔的瑟七」。（圖／翻攝自Instagram／travis_wwchu）



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畫面中，可以看到瑟七紮著雙馬尾辮，身穿卡其色短版上衣，中空剪裁辣露纖細腰身，搭配超短白褲、白襪和球鞋，完美襯托出穠纖合度的雙腿。

▲▼不只驚呆其他成員，瑟七講完也超害羞。（圖／翻攝自Instagram／travis_wwchu）



在自我介紹時，瑟七無預警脫口自稱「我是阿崔的瑟七」，下秒害羞地一直在場邊狂跳，對於她突如其然的舉動，有的隊員還驚訝到摀住嘴巴，全場氣氛嗨到最高點。

▲▼瑟七和阿崔一直傳緋聞。（圖／翻攝自Instagram／travis_wwchu）



崔維斯得知此事後，他24日在社群網站上傳當時的影片，並坦言「昨晚的一切來得很突然，包含我也突然臉紅心跳」，超閃畫面不只讓他很害羞，粉絲也紛紛留言恭喜：「我先去找墨鏡。」

▲瑟七有「南台灣最頂啦啦隊」的封號。（圖／翻攝自Instagram／__seul777 ）