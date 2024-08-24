ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐（孫健豪）除了熱愛軍事武器，也對健身、格鬥相當有興趣。沒想到，有網友23日私訊嗆約對練「那麼久都還沒到，你是從高雄上來嗎」，他看到後馬上出門，「我在路上了，信不信隨你！」

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲孫安佐收到網友的挑釁私訊。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

從私訊截圖中，可以看到網友開頭就嗆孫安佐腿短、快點來現場，「免得等等大家看不到媽寶了。」接著，能發現雙方似乎約在陽光公園，孫安佐也不甘示弱地說：「MMA（綜合格鬥）規則，這是一場sparring（對打訓練），你就是我的對手，等等我到了，你最好不要不在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲▼孫安佐還在路上就被封鎖了。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

未料，網友繼續挑釁，「現在除了靠爸靠媽找人喬事，現在還學會唬爛了，等了那麼久，可憐，那麼久都還沒到，你是從高雄上來嗎！？」對此，孫安佐隨即回答自己已經在路上了，「你人不要跑我就謝天謝地了。」

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲孫安佐收到私訊後真的馬上出門。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

然而網友沒有正面回應，只是繼續嗆聲「全台灣的成年人都知道你靠爸靠媽很可笑，不用擔心多被笑幾次」。最後，孫安佐還在路上就被封鎖了，「怕我喔？啊你人是在哪啦，給我你的定位」，但已經得不到回應了。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案

實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

Mandy爆「10個月花掉汪小菲3600萬」！　張蘭不屑回擊：都花這呢

Mandy爆「10個月花掉汪小菲3600萬」！　張蘭不屑回擊：都花這呢

JK羅琳閉嘴15天又開噴！　嘲諷克莉芙「有時間化女妝不如公開DNA」

JK羅琳閉嘴15天又開噴！　嘲諷克莉芙「有時間化女妝不如公開DNA」

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

胎尼「台灣很多火山孝子」！　親揭台AV衰敗背後內幕

胎尼「台灣很多火山孝子」！　親揭台AV衰敗背後內幕

網紅Hook周邊募資狂吸3300萬！　「非粉也入坑」成功關鍵曝光

網紅Hook周邊募資狂吸3300萬！　「非粉也入坑」成功關鍵曝光

孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

小吳、紀卜心道歉後首同框！　私下真實互動全被拍

小吳、紀卜心道歉後首同框！　私下真實互動全被拍

焦凡凡約會婁峻碩遭偷拍！　28字曝無奈心聲：不想被打擾

焦凡凡約會婁峻碩遭偷拍！　28字曝無奈心聲：不想被打擾

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳是慣犯「搶同學男友、讓學弟戴綠帽」

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳是慣犯「搶同學男友、讓學弟戴綠帽」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案

實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

Mandy爆「10個月花掉汪小菲3600萬」！　張蘭不屑回擊：都花這呢

JK羅琳閉嘴15天又開噴！　嘲諷克莉芙「有時間化女妝不如公開DNA」

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

胎尼「台灣很多火山孝子」！　親揭台AV衰敗背後內幕

網紅Hook周邊募資狂吸3300萬！　「非粉也入坑」成功關鍵曝光

孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

小吳、紀卜心道歉後首同框！　私下真實互動全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對
  2. 雙面女星抽菸「當場嫁禍王思佳」！她不忍了：背鍋很多年 掀心機內幕
  3. 孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝
  4. 劉亮佐登《飢餓遊戲》當評審 　頭頂發亮被當閃光燈
  5. 大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天　葛斯齊33字宣告結案
  6. 羅蘭帶雷艾美進牛郎店開眼界　結果瑞瑪嘔吐有心結
  7. 小孟老師／8月24日星座運勢　魔羯準備接招！曖昧對象頻放電
  8. 名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢
  9. 泰勒絲首吐演唱會遭恐攻威脅喊卡心聲！　認了「既恐懼又內疚」
  10. 實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366