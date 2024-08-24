孫安佐被下戰帖！現身公園「格鬥對打」：你最好不要跑　網挑釁私訊曝

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐（孫健豪）除了熱愛軍事武器，也對健身、格鬥相當有興趣。沒想到，有網友23日私訊嗆約對練「那麼久都還沒到，你是從高雄上來嗎」，他看到後馬上出門，「我在路上了，信不信隨你！」

▲孫安佐收到網友的挑釁私訊。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）



從私訊截圖中，可以看到網友開頭就嗆孫安佐腿短、快點來現場，「免得等等大家看不到媽寶了。」接著，能發現雙方似乎約在陽光公園，孫安佐也不甘示弱地說：「MMA（綜合格鬥）規則，這是一場sparring（對打訓練），你就是我的對手，等等我到了，你最好不要不在。」

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▲▼孫安佐還在路上就被封鎖了。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）



未料，網友繼續挑釁，「現在除了靠爸靠媽找人喬事，現在還學會唬爛了，等了那麼久，可憐，那麼久都還沒到，你是從高雄上來嗎！？」對此，孫安佐隨即回答自己已經在路上了，「你人不要跑我就謝天謝地了。」

▲孫安佐收到私訊後真的馬上出門。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）



然而網友沒有正面回應，只是繼續嗆聲「全台灣的成年人都知道你靠爸靠媽很可笑，不用擔心多被笑幾次」。最後，孫安佐還在路上就被封鎖了，「怕我喔？啊你人是在哪啦，給我你的定位」，但已經得不到回應了。