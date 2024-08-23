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許光漢入伍後近照首曝光！　《想見你》監製備美食懇親：一定幫他做面子

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲公共財」許光漢無預警入伍，軍方證實他在20日向成功嶺報到，在新訓中心21天的學號為「14164」，事前幾乎沒有消息流出，相當低調。曾與許光漢合作《想見你》電影版的導演林孝謙，也透露會去成功嶺懇親，一定為他做足面子。

▲許光漢入伍後近照首曝光。（圖／翻攝自IG）

▲許光漢20日低調入伍，經紀公司近來公布他拍攝韓劇《無路可走：輪盤賭》的花絮照。（圖／翻攝自IG）

曾擔任《想見你》電影版監製的導演林孝謙，23日出席「桃園電影節」任頒獎嘉賓，他在會後被問到是否會去參與許光漢的懇親，他笑說：「會啊！」至於是何時知道許光漢將入伍？林孝謙笑而不答，似乎是早就得知消息。

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曾與許光漢合作實境節目《阮三个》的楊貴媚，則說自己從新聞才知道，「看到的時候嚇一跳！」林孝謙說，會好好替許光漢準備美食，在懇親日好好慰勞他，就連同袍的份也不會落下，「一定要幫他做面子！」

▲《想見你》電影版監製林孝謙（左）、編劇呂安弦出席桃園電影節頒獎典禮。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《想見你》電影版監製林孝謙（左）、編劇呂安弦（右）為桃園電影節擔任頒獎人，中間為得獎者《男孩奇幻夜》表演指導陳煜明 。（圖／記者蕭采薇攝）

光速入伍的許光漢，23日透過經紀公司IG發表拍攝韓劇《無路可走：輪盤賭》的心情。他表示：「結束了這一次難忘的任務，謝謝前輩們、謝謝所有工作人員。謝謝大家對Mr.Smile的支持！Keep Smiling！」

▲許光漢入伍後近照首曝光。（圖／翻攝自IG）

▲許光漢演出韓劇《無路可走：輪盤賭》，發文感謝前輩和工作人員的幫助。（圖／翻攝自IG）

雖是先前就留下的話語，但已經讓粉絲一解相思之情，紛紛表示：「 很想念光漢，祝福光漢在服役一切順利平安！」、「希望公司常常發光漢的照片，我們等待他回歸。」

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許光漢, 入伍, 替代役, 林孝謙

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