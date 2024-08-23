江宏傑宣布年底搬進新家　預估要三千多萬　炎亞綸認愛他說一定要包

記者葉文正／台北報導

演藝桌球雙棲明星江宏傑今天出席官方活動，今天他也談到即將搬進新家，雖然他沒有明言多少錢，但粗估應該要三千萬元以上，今天他也被問老闆炎亞綸的新戀情，江宏傑笑說：「我才剛進他的公司耶，我真的不知道，但如果有要結婚，我一定會包一個吉祥數字。」

▲Taiwan can help國際援助發展成國展記者會，藝人江宏傑擔任活動大使。（圖／記者湯興漢攝）

江宏傑今天也說，新家買在新竹，他被問到是否三千萬元買下，則笑笑沒有多說，但承認有三房以上，「坪數我就不說了，但就是活動空間，爸媽也要一起住進去，希望今年底啊，在過新年前可以搬進去。」

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▲江宏傑新家正在裝潢中。（圖／翻攝IG）

江宏傑也被問，有沒有見過老板炎亞倫的新歡，他則直問有嗎？我是真的不知道，哈哈哈，我在公司還是一個很新的新人，當然也是祝福老板。」至於要包多少，結婚的話，也要吉利的數字，可能就是 6啊8開頭的紅包。」

▲江宏傑在演藝圈如魚得水。（圖／台視提供）

而江宏傑的感情動態也備受外界關注，他則說：「我自己現在是沒有對象，但現在不會排斥，就是還沒有遇到那個對的人，也沒有約會對象，工作太忙了，我的生活圈就是桌球界，然後節目錄影結束之後也不是這麽會跟朋友出去，比較單純一點。」