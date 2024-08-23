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《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列全新電影《角頭－大橋頭》，上映8天全台票房破億，榮登2024國片票房冠軍、2024限制級電影票房冠軍，刷新《角頭》系列作品破億的速度，也是近五年來最快破億的台灣電影。更有大批觀眾看完重溫《角頭》宇宙作品，讓《角頭》首集霸氣回歸Netflix排行榜第3名。

▲《角頭－大橋頭》破億，王陽明、張懷秋、鄭人碩、王識賢等演員掃街謝票。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》破億，王陽明掃街謝票。（圖／曼尼娛樂提供）

監製張威縯及全體劇組感謝一路相挺的粉絲支持，包括王陽明、張懷秋、鄭人碩、王識賢和白吉勝（阿Ben）、江治緯（草爺）等演員在台北大稻埕掃街謝票，龍天翔、孫鵬、吳震亞、唐振剛等人也都到場。

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此外，《角頭－大橋頭》也將於24日於台中、25日在台南及高雄舉辦見面會，答謝粉絲一路以來的支持，剛宣布結婚喜訊的施名帥也將於周日加入助陣，詳細辦法請鎖定相關粉絲專頁。

▲《角頭－大橋頭》破億，王陽明、張懷秋、鄭人碩、王識賢等演員掃街謝票。（圖／曼尼娛樂提供）

▲鄭人碩向粉絲致謝。（圖／曼尼娛樂提供）

隨著《角頭－大橋頭》電影票房開出佳績，電影話題在社群平台討論火熱，觀眾笑喊：「大橋頭是Michael的、大腸頭是阿猛的、麥克風是憨春的」，王陽明、鄭人碩各有粉絲擁護，許多影迷告白飾演「仁哥」的王識賢，「看完直接被圈粉」、「再次戀愛王識賢，完全可以懂慧慈犯花癡的心情」、「終於知道為什麼我媽這麼愛王識賢了」、「王識賢的帥度認真此片最高」。

▲《角頭－大橋頭》破億，王陽明、張懷秋、鄭人碩、王識賢等演員掃街謝票。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王識賢演出的「北館仁哥」，連連玖壹壹春風也敲碗求當小弟。（圖／曼尼娛樂提供）

更有大批影迷喊話寫好履歷表要加入北館，連玖壹壹春風也敲碗求當小弟：「好想跟王識賢（北館）喔，吼唷，歹勢啦王陽明（大橋頭）」；飾演「蠍子」的張懷秋在片中耍狠也令大批觀眾驚豔，直呼完全認不出來，「不會有人跟我一樣，看完才知道是張懷秋演的吧」、「懷秋反差最大，真的超厲害的」、「讓我打從心底討厭他，證明他真的成功了」、「我已經沒辦法再回去看大嘴巴的懷秋了」。

飾演阿猛的施名帥，在片中與鄭人碩、張再興兄弟之間的情感動人，許多觀眾狂讚：「直接看到哭」、「注意力都在他身上，還為他掉眼淚」、「阿猛的魅力不下仁哥」。

▲《角頭－大橋頭》破億，王陽明、張懷秋、鄭人碩、王識賢等演員掃街謝票。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》王陽明和粉絲拳碰拳致謝。（圖／曼尼娛樂提供）

今（23日）率龍天翔、孫鵬、王陽明、張懷秋、吳震亞、唐振剛、陳萬號、王宣、白吉勝(阿Ben)、江治緯(草爺)、林真亦於台北大稻埕掃街謝票，並將在週六於台中、週日於台南及高雄舉辦見面會答謝粉絲。

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