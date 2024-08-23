記者張筱涵／綜合報導

韓星金惠奫今年以《背著善宰跑》在亞洲人氣水漲船高，今（23日）為了明天的台灣見面會出發來台，現身機場時不同以往的穿衣風格，而是辣露美腿和蠻腰，搭配公主頭的髮型，整體給人甜美又很有女人味的風格，讓韓網大讚「全新風格」。

▲▼金惠奫來台。（圖／翻攝自X／myhyeyooni，theqoo）



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金惠奫今天午間現身仁川機場，以簡約的黑色短版上衣搭配黑色丹寧短裙，露出纖細腰身和細長美腿，展現清爽且俐落的風格，鞋子部分選擇黑色高筒皮靴，與整體黑色系穿搭相得益彰，顯得帥氣且時尚，包包上還有可愛的玩偶吊飾。

▼金惠奫特別轉頭和粉絲打招呼。（影片／取自X／myhyeyooni，如遭刪除請見諒）



從一下車，金惠奫就露出燦爛的笑容迎接媒體和粉絲，不只連續對著鏡頭比愛心，還特別轉頭和身後的粉絲打招呼，見到有人的東西掉落時，更親自彎腰蹲下撿起歸還，準備出境時發現粉絲還舉著手機和相機拍照時，比出插腰假裝生氣地說「這裡不能拍啦」。