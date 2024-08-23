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蕭秉治睽違十年攻蛋　揭「五月天、Energy」超暖事蹟

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治將在12月7日重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，蕭秉治表示，他將在演唱會中全力呈現最好的一面給觀眾，並感謝前輩兼師弟的Energy以及師兄五月天的鼓勵和支持。

▲▼蕭秉治與Energy、五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治與Energy、五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

Energy在今年7月攻蛋時，感謝當時站在台下觀賞演唱會的蕭秉治，幫他們寫了復出後的冠軍新曲〈分合〉，「很期待他跟我們一樣，很想看到他再一次站上小巨蛋！」前輩兼師弟的一席話給他很大的鼓勵，看著Energy為了復出之作努力，他說：「看到他們用這麼完美的狀態唱跳了一整晚，更讓我覺得一定要好好操練體能，才能在12月7日當晚毫無保留地把最好的一面，呈現給買票進場的觀眾。」也邀請五位哥哥屆時有空來小巨蛋看他演唱會。

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而在蕭秉治的音樂路上，五月天佔有極重要地位，他說：「很感謝老闆五月天給了我很多站上大舞台的機會，也在每次出新歌時都幫我宣傳和大力幫助。」推出第一張專輯《凡人》時，阿信誇讚蕭秉治在音樂上的創作辨識度很高，稱他為「破億神曲製造機」；怪獸也在他《凡人》巡迴演唱會全程擔任嘉賓，利用彩排空檔傳授舞台表演經驗、私下也分享養生飲食給他；瑪莎則在第二張專輯《狂人》無償幫他錄製〈逃〉的貝斯，種種的一切，讓他自己覺得超級幸福。

而他最近也開始安排演唱會的歌單，並找來今年有入圍最佳單曲製作人的W.Lin擔任這次演唱會的音樂總監。並將從9月開始進行為期三個月的密集體能訓練和舞技練習，承諾將把過去10年來創作的金曲全數列入歌單中，並將重新改編經典金曲和演唱新專輯的歌曲。門票將於8月25日開賣，詳洽拓元。此外他也將於9月14日下午4點在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦限定簽票會。

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蕭秉治, Energy, 五月天

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