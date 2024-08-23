ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《瑞鎮家2》周邊開賣！朴敘俊同款「石鍋拌飯雨傘」、員工圍裙必收

文／妞新聞

《瑞鎮家2》開張營業ing！由「綜藝之神」羅䁐錫PD打造的《尹食堂》系列延伸節目《瑞鎮家》，繼上一次在墨西哥開路邊小吃店後，在第二季大手筆進軍北歐冰島，同時讓社長李瑞鎮圓夢，在寒冷的雷克雅維克販售「熱騰騰的韓式砂鍋料理」，改名叫瑞鎮砂鍋。

史上最強實習生認證

《瑞鎮家2》周邊熱騰騰開賣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《瑞鎮家2》。（圖／tvN）

本季除了BOSS李瑞鎮、專務理事鄭有美、常務理事朴敘俊以及終於轉正升職當代理的崔宇植幾位老班底，新加入的新生代大勢演員「高旻示」表現超亮眼，刻苦耐勞又精靈能幹的她，被認證是「史上最強的實習生」，播出後大受好評，新餐廳不只一開業就生意嚇嚇叫，話題度、收視率也大發，最近居然還推出周邊了！

韓綜《瑞鎮家2》周邊推薦

1.砂鍋購物袋、兩用鍋墊

▲《瑞鎮家2》推出周邊。（圖／cafe，下同）


從開店常駐菜單牛骨湯鍋、燉牛肋排、石鍋拌飯到陸續新增的嫩豆腐鍋、辣炒雞排拌麵、煎肉排古董麵，等主廚限定新菜色，是不是看得口水狂流？讓當地居民、旅客一秒暖心、暖胃的砂鍋料理，周邊當然得充滿主軸「砂鍋」啦！除了有滿版招牌砂鍋圖案的購物袋、還有同樣印花的防熱鍋墊，分開下方機關，還能秒敲換成防熱手套，CP值超高，在廚房能更高旻示式的高效率。

2.燒酒杯套裝組

外國客人常常要求：「來瓶燒酒」，這次也推出一共4色的燒酒杯禮品套裝組，分別以不同色彩搭配充滿南韓傳統風情的花紋，確定不放在店裡賣嗎？業績感覺會很好。

3.招牌菜雨傘

▲《瑞鎮家2》雙招牌菜。（圖／naver

還記得朴敘俊在6月的《瑞鎮家2》發佈會上撐起的超鬧雨傘嗎？餐廳的雙招牌菜「瑞鎮牌牛骨湯鍋」以及「素食友善石鍋拌飯」居然變成雨傘了！一款還原石鍋拌飯在雨傘外，另一款讓牛骨湯鍋藏在雨傘內，都內建優秀的抗UV功效，讓石鍋料理幫你抵擋紫外線，一支要價39000韓元，大約台幣930元。

4.員工圍裙

 

《瑞鎮家2》職員們進內場必穿的圍裙也能買到同款了！黑色以及白色款圍裙、半身圍裙，結合藍色細節超有質感，在胸前不只有店名名牌，還有砂鍋以及刀叉圖樣，擁有1件秒變身新員工，在廚房有如「朴主廚神助」，官方已經在8月16日開賣囉！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《瑞鎮家2》有多累？員工朴敘俊＋高旻示曬「回國昏死照」爆熱議，苦喊：實習生的人生

《瑞鎮家2》高旻示表現太好「前實習生防彈V吃醋」！當兵急電話羅PD內容公開網爆笑

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

推薦閱讀

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

樂天日籍啦啦隊女神淚灑機場！　久違見父母「溫馨擁抱」感人畫面曝光

樂天日籍啦啦隊女神淚灑機場！　久違見父母「溫馨擁抱」感人畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 瑞鎮家2, 朴敘俊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 嘻小瓜遇廠商欠薪3個月！　遭不讀不回PO文求助：該怎麼辦？
  2. 「南投葉全真」是她！　美女老師背景曝光「友人是金曲歌后」
  3. 林郁婷坦言會跟教練鬧脾氣　關鍵在教練不讓她做這件事
  4. 快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬：讓大家失望
  5. 阿本私訊受騙「被當演藝圈傳話筒」！　直球坦承反感：都很機X
  6. 網紅Hook周邊募資狂吸3300萬！　「非粉也入坑」成功關鍵曝光
  7. 許光漢入伍後近照首曝光！　《想見你》監製備美食懇親：一定幫他做面子
  8. 謝霆鋒、王菲又放閃！機場「摸大腿、靠頭」畫面甜翻網：是真愛
  9. TRASH豁出去「40度穿長袖長褲」熱到爆汗：搖滾樂團就是要帥
  10. 許光漢低調入伍！「替代役大學長」說話了　阮經天：他應該很開心

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366