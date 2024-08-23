《瑞鎮家2》周邊開賣！朴敘俊同款「石鍋拌飯雨傘」、員工圍裙必收

文／妞新聞

《瑞鎮家2》開張營業ing！由「綜藝之神」羅䁐錫PD打造的《尹食堂》系列延伸節目《瑞鎮家》，繼上一次在墨西哥開路邊小吃店後，在第二季大手筆進軍北歐冰島，同時讓社長李瑞鎮圓夢，在寒冷的雷克雅維克販售「熱騰騰的韓式砂鍋料理」，改名叫瑞鎮砂鍋。

史上最強實習生認證

《瑞鎮家2》周邊熱騰騰開賣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《瑞鎮家2》。（圖／tvN）

本季除了BOSS李瑞鎮、專務理事鄭有美、常務理事朴敘俊以及終於轉正升職當代理的崔宇植幾位老班底，新加入的新生代大勢演員「高旻示」表現超亮眼，刻苦耐勞又精靈能幹的她，被認證是「史上最強的實習生」，播出後大受好評，新餐廳不只一開業就生意嚇嚇叫，話題度、收視率也大發，最近居然還推出周邊了！

韓綜《瑞鎮家2》周邊推薦

1.砂鍋購物袋、兩用鍋墊

▲《瑞鎮家2》推出周邊。（圖／cafe，下同）







從開店常駐菜單牛骨湯鍋、燉牛肋排、石鍋拌飯到陸續新增的嫩豆腐鍋、辣炒雞排拌麵、煎肉排古董麵，等主廚限定新菜色，是不是看得口水狂流？讓當地居民、旅客一秒暖心、暖胃的砂鍋料理，周邊當然得充滿主軸「砂鍋」啦！除了有滿版招牌砂鍋圖案的購物袋、還有同樣印花的防熱鍋墊，分開下方機關，還能秒敲換成防熱手套，CP值超高，在廚房能更高旻示式的高效率。

2.燒酒杯套裝組

外國客人常常要求：「來瓶燒酒」，這次也推出一共4色的燒酒杯禮品套裝組，分別以不同色彩搭配充滿南韓傳統風情的花紋，確定不放在店裡賣嗎？業績感覺會很好。

3.招牌菜雨傘

▲《瑞鎮家2》雙招牌菜。（圖／naver）

還記得朴敘俊在6月的《瑞鎮家2》發佈會上撐起的超鬧雨傘嗎？餐廳的雙招牌菜「瑞鎮牌牛骨湯鍋」以及「素食友善石鍋拌飯」居然變成雨傘了！一款還原石鍋拌飯在雨傘外，另一款讓牛骨湯鍋藏在雨傘內，都內建優秀的抗UV功效，讓石鍋料理幫你抵擋紫外線，一支要價39000韓元，大約台幣930元。

4.員工圍裙

《瑞鎮家2》職員們進內場必穿的圍裙也能買到同款了！黑色以及白色款圍裙、半身圍裙，結合藍色細節超有質感，在胸前不只有店名名牌，還有砂鍋以及刀叉圖樣，擁有1件秒變身新員工，在廚房有如「朴主廚神助」，官方已經在8月16日開賣囉！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《瑞鎮家2》有多累？員工朴敘俊＋高旻示曬「回國昏死照」爆熱議，苦喊：實習生的人生

《瑞鎮家2》高旻示表現太好「前實習生防彈V吃醋」！當兵急電話羅PD內容公開網爆笑

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！