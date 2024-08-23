《激讚網紅》播完更精彩　冠軍YTR「3億獎金飛了」提告製作單位

記者吳睿慈／綜合報導

由Netflix所製作的真人秀《激讚網紅》邀來近百位來自各個平台的網紅名人，抖音、YTR、直播主等等，冠軍於日前出爐，由YouTuber「Oking」奪得韓幣3億（約715萬台幣）獎金，怎料，製作單位日前指控他沒有遵守保密條款，對外洩露冠軍身份，最終導致獎金飛了。對此，Oking近期以毀壞名譽告上製作單位，如今製作單位被判無嫌疑，正考慮利用誣告罪反擊，上演一場全國民眾都看得到的鬧劇，戲外比戲內還精采。

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▲《激讚網紅》邀請很多知名網路紅人、名人到場參賽。（圖／翻攝自Netflix）



「Oking」奪得韓幣3億（約7千5百萬台幣）獎金，製作單位卻在21日發出聲明，撻伐Oking並未遵守保密條款，在節目播出以前便對外劇透，因此將不會發送獎金給他，並強調同時也是為了維護製作團隊與出演者之間所做出的承諾，以及維護節目的公信力和公平性。

Oking的獎金飛了，近日大動作以損壞名譽嫌疑控訴製作單位A某，A某接受韓媒採訪表示「關於損壞名譽一事，仁川彌鄒忽警察局已經做出了無嫌疑判定，只是現在還牽涉不發放出演費等其他訴訟，正在考慮其他方案以誣告罪反告Oking。」

▲Oking提告《激讚網紅》製作單位，如今製作單位也想告他。（圖／翻攝自Oking YouTube）



冠軍得主與製作單位雙雙鬧翻，事實上，製作單位除了不發放獎金之外，Oking日前還在直播頻道控訴製作單位「我大概拍了4、5集的份量，但沒有收到出演費，製作單位斷聯了」，對此，製作單位A某回應「怎麼可能斷聯，與事實不符的部分太多了，正在擬定控告書。」網紅世界真假參半，如今《激讚網紅》播畢了，冠軍卻與製作單位槓上，宛如番外篇，民眾看得津津有味。