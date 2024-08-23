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于美人遭爆欠薪挨告後首露面！　最新進度曝光：有人惡意操弄

記者蔡琛儀／台北報導

于美人今（23日）出席《美的世界》新節目開張記者會，好友許常德、浩子都來獻花祝福，也在中廣主持節目的趙少康也到場；于美人去年宣布以無黨籍身份角逐中正萬華區立委失敗，上個月卻被爆料遭昔日幕僚集體提告欠薪、未替工讀生保勞保等，對此，于美人今也正面回應，表示對方已撤告，事情圓滿解決，但也鄭重表示：「這裡面有人惡意操弄，我會暫時忍耐，如果還有後續我一定訴諸法律，維護清白。」

▲▼于美人回歸中廣出席「美的世界」新節目記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲于美人透露，欠薪事件已經圓滿解決。（圖／記者湯興漢攝）

于美人表示，昨天收到完全撤告的通知，坦言之前因為參選太忙，沒有時間理解整件事，事後做了功課，也和對方直接講開，「我從處理這事情的經驗學到，過去我們認為約定俗成的東西、勞資相處，現在大概已經不可依靠，必須建立在新的法令之上，也必須要理解年輕人的處境。」

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她透露對方還向她道歉，「說不知道新聞對我造成這麼大的傷害，本來要寫聲明給我。」于美人坦言，一開始也以為勞保只是個數字，透過這件事才將所有法律知識都搞清楚，「我們都重新理解，做補救措施，我都是就事論事，心態擺得很正，所以處理起來非常體諒跟理解，他們之後還要求跟我拍照，我覺得是個好的過程。」也從此事中學到很多。

▲▼于美人回歸中廣出席「美的世界」新節目記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲浩子、許常德前來祝賀于美人節目開張。（圖／記者湯興漢攝）

于美人強調，自己不會因為這件事失去對公共事務投入的熱心，也不會對年輕人失去信心，但認為有人從中操弄此事，若之後還有人要借題發揮，她就會以法律手段解決。至於未來是否會再參選？于美人神秘表示：「有些事情天機不可洩漏，需要靠天時地利人和。」更強調：「于美人有很多身份，如果中正萬華有需要我都義不容辭。」

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