伊林璀璨之星4冠軍出爐！　178cm學霸讀「生物科技」奪最強女模

記者黃庠棻／台北報導

第13屆伊林璀璨之星總決賽，22日盛大舉行。本屆璀璨之星除「模特兒組」及「演藝組」，新增「台灣運彩紅運少女組」選拔最受期待，啦啦隊近年成為新一代女神指標，伊林娛樂此次與台灣運彩合作，從海選到複賽過關斬將，成功晉級的20位女孩在總決賽中大展才藝，最終選出12位啦啦隊成員。

▲蔡淑臻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

決賽盛典由中韓雙聲道的亮曦獨挑大樑主持，他曾拿下2022年璀璨之星演藝組第3名，目前橫跨主持、戲劇界。伊林娛樂名模藝人也盛裝出席，包括孫綻、張雁名、成語蕎、安妮、金雲、、樂團noovy等，《原子少年2》的詹皓然、張棋富、女團「黑曜精靈」名慧、雨璇、郭郭、耑嫥、依沛、張瑄、采婕也到場。

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▲安妮出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

總決賽共分「模特兒組」、「演藝組」以及「台灣運彩紅運少女組」，模特兒泳裝秀率先登場，女模特兒選手身著UCCU泳裝，展現自信風采；男、女模特兒禮服秀分別穿著TM時間男人西裝，及亮麗的Jasmine Galleria訂製禮服；「演藝組」及「台灣運彩紅運少女組」，呈現充滿元氣的舞台與應援表演。

▲王品澔出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

總決賽頒發各組冠、亞、季軍，模特兒組及演藝組，另設特別獎獎項，選出「最佳體態獎」及「潛力新秀獎」等；更有「品牌獎」，包含翊鼎國際行銷「翊鼎之星」及醒吾科技大學「醒吾之星」，醒吾科技大學長期與璀璨之星產學密切合作，培養出無數幕前幕後人才，成為演藝圈明日之星。

▲璀璨之星冠軍出爐。（圖／伊林提供）

經過近兩個月的海選和培訓，各組冠軍出爐。其中，男模特兒組冠軍19號黃楷竣今年18歲，身高186公分、體重76公斤，為大一新鮮人，奪冠後又驚又喜，直呼難以置信。女模組冠軍張齡之21歲，身高178公分、體重58公斤，在美國皇后大學讀生物科技，完全沒想到自己可以拿冠軍。

▲璀璨之星男女模冠軍分別為黃楷竣、張齡之。（圖／伊林提供）

演藝組冠軍莊翔麒今年17歲，去年曾參加花漾少年少女組，但沒有得名，他一直嚮往演藝組，今年再度報名，透露「上場前我沒有抱很大希望，得到冠軍的那一刻超想哭，因為真的得來不易，我的夢想是可以成為一個歌手。」

▲璀璨之星演藝組冠軍為莊翔麒（左）。（圖／伊林提供）

最後，台灣運彩紅運少女組冠軍李凌兒今年24歲，畢業於國立台灣藝術大學舞蹈學系，奪冠後她興奮地說「我們20個女生都很棒，都有值得學習、切磋的地方，我很榮幸可以得到冠軍。」

▲璀璨之星台灣運彩紅運少女組冠軍李凌兒。（圖／伊林提供）