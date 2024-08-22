唐綺陽訪林郁婷「感情狀態」細節超暖！　作家讚：這就是尊重

記者劉宛欣／綜合報導

台灣拳擊國手林郁婷近日與教練曾自強一起參加了「國師」唐綺陽的《星時代調研所》，在訪談中，林郁婷大方分享理想伴侶的條件，還讓許多粉絲興奮不已，網友們也注意到唐綺陽在談及感情問題時，特別選用了謹慎且尊重的措辭，獲得了廣泛的讚賞。

▲林郁婷與教練一起受訪。（圖／LINE TODAY提供）

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唐綺陽在節目中替粉絲們爭取福利，直接向林郁婷問道：「很多人想知道什麼時候開放結婚登記？」林郁婷聽後機智地把問題拋給了教練曾自強，而曾教練也幽默回應說：「先面試，通過了才能讓林郁婷考慮。」對於理想型的條件，林郁婷坦言，她希望對方是陽光、貼心，且能夠和她的教練好好相處。

▲唐綺陽訪問時的貼心舉動，引發討論。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

對此，作家「白櫻」在社群平台上大讚「這就是尊重！唐綺陽訪問林郁婷時，想知道她有沒有對象，不是直接地問，讓她尷尬，而是迂迴地說：郁婷，你有朋友嗎？還是只有運動的朋友？」也沒有指定對象的性別，充分給林郁婷空間，也盡量滿足觀眾好奇心「整個訪談過程，讓人覺得很舒服」。

網友們也紛紛附和表示「唐老師是個溫暖的人」、「直接問真的很顧人怨，不尊重隱私跟邊界感，偏偏很多長輩以此為樂」、「一直都是智慧滿溢的老師」。