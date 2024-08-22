落日飛車才宣布合體HYUKOH　又官宣參戰火球祭「還有神秘嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

即將於11月30日至12月1日在桃園樂天棒球場舉行的火球祭，日前公布全新演出陣容，包括日本傳奇搖滾樂團ELLEGARDEN、今年與南韓人氣樂團HYUKOH合作推出新專輯《AAA》的落日飛車、首度來台的南韓搖滾新星MEMI、傷心欲絕、由滅火器吉他手鄭宇辰、鼓手柯光等人組成的EmptyORio、胖虎，以及FUTURE AFTER A SECOND等。

▲落日飛車參與火球祭。（圖／夥球擊提供）

落日飛車今年與南韓獨立樂團HYUKOH推出全新專輯《AAA》，在日韓、歐美都有相當高的人氣，他們也宣布將在火球祭中與神秘嘉賓合體演出，引發樂迷熱烈討論與期待。

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日本傳奇搖滾樂團ELLEGARDEN，成團23年，是2000年代紅遍日本海內外的指標性樂團，他們在歷經了中間十年的休團後，終於在2018年宣布復出，消息轟動日本樂壇，今年火球祭再次邀請他們參戰，將展現累積多年的豐富演出能量；南韓搖滾新星MEMI，也是韓國獨立樂團24 Hours的吉他手，去年發行了首張EP《M3MI》，收錄的歌曲〈Guitar Pick〉在Spotify上突破三百萬收聽量，今年火球祭將是他首度來台演出。

▲EmptyORio參與火球祭。（圖／夥球擊提供）

由滅火器吉他手鄭宇辰、鼓手柯光以及李牧凡、李岳禧組成的EmptyORio也將參戰火球祭，他們於月初正式數位發行單曲〈晚安〉，並將在本週日於高雄LIVE WAREHOUSE與日本龐克傳奇HUSKING BEE共演。火球祭購票洽拓元。