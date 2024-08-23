ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《她的日與夜》全集上架熱播中！鄭恩地變李姃垠　雙女主角引爆話題

文／女子學

南韓JTBC韓劇《她的日與夜》，由《大力女子都奉順》導演李亨民執導，全劇共16集已全數上架Netflix可供收看。演員的部分，由二代女團Apink成員鄭恩地、《少年法庭》李姃垠主演，兩位演員共同演出本作女主角李微進，尤其是現年54歲的李姃垠，演出寄宿28歲靈魂的中年婦女，純熟的演技使青春活力的展現一點也不違和，再次為這位韓劇老戲骨感到敬佩不已。

《她的日與夜》一開播便攻佔Netflix排行榜，在LINE TODAY影劇節目聲量榜更是奪得冠軍，在南韓國內收視率更是同期前段班，使其在台灣成為近期話題夯劇之一。劇情講述長年準備國考卻總是落榜的失意考生李微進，因為再次失利導致情緒低落，打算藉酒消愁的她竟在離奇的意外之中，得到了變身的詛咒。在白天化身為中年婦女的微進，卻因此開展了不曾體驗過的人生，只是變身所伴隨的謊言又該如何去圓？

▲《她的日與夜》仍熱播中。（圖／JTBC，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

變身中年婦女的神秘詛咒，意外牽扯懸掛多年的兇殺案！

1996年出生的李微進，畢業後投身於國考之中，肩負全家人的期待卻年年落榜；陷入絕望的微進，又慘遭詐騙集團的設局，即便檢察官桂志雄（崔振赫飾）出手相救也為時已晚。遭騙之後微進只能借酒消愁，酒醉後因救流浪貓而跌入井中，醒來的隔日早晨便發現自己化身為中年女性，直到日落才變回原樣。對莫名其妙的詛咒感到一頭霧水之際，微進靈機一動，憑藉年輕的靈魂報考針對老年人的公共服務，以另類方式一圓公務員夢想。

如英雄般出現，內心卻異常冰冷的男主角，搭上善良卻思慮欠周的熱血女主角，看似老梗的情節，交由資深演員李姃垠來飾演戲份過半的角色，在和男一、男二交手的橋段，其畫面的衝突感賦予劇集截然不同的新感受。身為全知的觀眾，品味角色們之間的誤會、相處時產生的情愫，並穿插神秘的刑事懸案，使得浪漫喜劇不僅只有甜膩情節，不同面向都能滿足，難怪劇集在台灣頗受好評。

男一、男二的針鋒相對，化身大媽的微進迎來人生的春天？

志雄為了調查與母親身亡息息相關的失蹤案件，不惜調離首爾，也正是在此處遇見化名為林順的李微進；微進白日以林順為名，並在檢察署中擔任工友的角色，巧遇志雄的她既感到又驚又喜，卻也害怕冒名求職的身分遭到發現。志雄因弄丟文件而與微進多次在夜間碰面，不知不覺對體貼且善良的微進動心，而微進也深受志雄總是出手相救且細膩的性格所吸引，無奈礙於詛咒，微進遲遲不敢向前一步。

劇中，男偶像「高原」因服替代役，同樣前往地檢署報到，因遭到白天微進的拯救而留有印象，並早先一步發現微進變身的祕密。作為劇中的男二，與男一個性呈現鮮明的對比，行動總在思考之後的高原，不僅勇敢表示心意，亦不排斥上班大膽展開追求，儘管旁人對二人表面的年齡差感到詫異；成功的的綠葉增添了競爭的氣味，不得不踏出一步的志雄也產生許多反差的有趣反應。

新奇的設定、浪漫的情節，穿插吊人胃口的懸案，最後大結局也順利繳出破10的高收視率，甚至一度打敗當地奧運轉播，作為近期好心情韓劇首選，必然不能錯過雙女主同飆演技的精彩絕倫。

延伸閱讀

《誰是被害者2》：高人氣懸疑台劇續作，蘇慧倫、張孝全、許瑋甯共同挖掘兇案真相

「我能做的，只有微不足道的安慰。」《背著善宰跑》：青春住了彼此，穿越時空也要接住你

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭雪芙頒獎尷尬20秒才念！　 爆「不會念英文」真相曝光

推薦閱讀

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

賈靜雯難得解放泳裝！帶2女兒玩水「濕身全被拍」：暑假要結束了

賈靜雯難得解放泳裝！帶2女兒玩水「濕身全被拍」：暑假要結束了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！身分5線索曝 資深狗仔凌晨拋震撼彈

八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

朱芯儀回診被告知「胸部X光怪怪的」！煎熬：人生還有意義嗎 報告出爐大哭

快訊／金鐘視后朱芷瑩結婚了！和施名帥穩交7年修正果 絕美婚紗照曝

演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

李易再發雞湯文「感情逝去無須留戀」！網憂婚姻狀況他回：沒不好

遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

「最美小龍女」突曬婚紗照！　影迷全被嚇到：男生真的小16歲？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

女子學, 韓劇, 她的日與夜, 鄭恩地, 李姃垠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 上流父母根本控制狂！《完美的家族》查上網紀錄、偷看日記
  2. 韓男星性侵前科「出獄當YTR」18天就被刪！　發文怨：已接受懲罰
  3. 周揚青爆熱戀ING！高帥男友「摟肩摸腰」黏TT全被拍　狗仔讚：眼光好
  4. 江宏傑宣布年底搬進新家　預估要三千多萬　炎亞綸認愛他說一定要包
  5. 羅志祥「睡醒變腫臉」機場遭認出！　搞笑問粉絲：可以合照嗎？
  6. 怪物星人沙洲拍MV　溫妮身高瞬間縮水「只剩145公分」
  7. 江宏傑與利特交心　九月起將一起開餐廳　最擔心這件事
  8. 林志玲雙主修美術＋經濟學「找工作竟被打槍」！　感心揭恩人是她
  9. 台北大雷雨被拍「街頭真實一幕」！季芹：腳都在震 她走出去秒洗完頭
  10. 劉書宏現蹤西門町被認成劉耕宏！　還原過程尷尬喊：太抬舉我了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366