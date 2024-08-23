《她的日與夜》全集上架熱播中！鄭恩地變李姃垠　雙女主角引爆話題

文／女子學

南韓JTBC韓劇《她的日與夜》，由《大力女子都奉順》導演李亨民執導，全劇共16集已全數上架Netflix可供收看。演員的部分，由二代女團Apink成員鄭恩地、《少年法庭》李姃垠主演，兩位演員共同演出本作女主角李微進，尤其是現年54歲的李姃垠，演出寄宿28歲靈魂的中年婦女，純熟的演技使青春活力的展現一點也不違和，再次為這位韓劇老戲骨感到敬佩不已。

《她的日與夜》一開播便攻佔Netflix排行榜，在LINE TODAY影劇節目聲量榜更是奪得冠軍，在南韓國內收視率更是同期前段班，使其在台灣成為近期話題夯劇之一。劇情講述長年準備國考卻總是落榜的失意考生李微進，因為再次失利導致情緒低落，打算藉酒消愁的她竟在離奇的意外之中，得到了變身的詛咒。在白天化身為中年婦女的微進，卻因此開展了不曾體驗過的人生，只是變身所伴隨的謊言又該如何去圓？

▲《她的日與夜》仍熱播中。（圖／JTBC，下同）

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變身中年婦女的神秘詛咒，意外牽扯懸掛多年的兇殺案！

1996年出生的李微進，畢業後投身於國考之中，肩負全家人的期待卻年年落榜；陷入絕望的微進，又慘遭詐騙集團的設局，即便檢察官桂志雄（崔振赫飾）出手相救也為時已晚。遭騙之後微進只能借酒消愁，酒醉後因救流浪貓而跌入井中，醒來的隔日早晨便發現自己化身為中年女性，直到日落才變回原樣。對莫名其妙的詛咒感到一頭霧水之際，微進靈機一動，憑藉年輕的靈魂報考針對老年人的公共服務，以另類方式一圓公務員夢想。

如英雄般出現，內心卻異常冰冷的男主角，搭上善良卻思慮欠周的熱血女主角，看似老梗的情節，交由資深演員李姃垠來飾演戲份過半的角色，在和男一、男二交手的橋段，其畫面的衝突感賦予劇集截然不同的新感受。身為全知的觀眾，品味角色們之間的誤會、相處時產生的情愫，並穿插神秘的刑事懸案，使得浪漫喜劇不僅只有甜膩情節，不同面向都能滿足，難怪劇集在台灣頗受好評。

男一、男二的針鋒相對，化身大媽的微進迎來人生的春天？

志雄為了調查與母親身亡息息相關的失蹤案件，不惜調離首爾，也正是在此處遇見化名為林順的李微進；微進白日以林順為名，並在檢察署中擔任工友的角色，巧遇志雄的她既感到又驚又喜，卻也害怕冒名求職的身分遭到發現。志雄因弄丟文件而與微進多次在夜間碰面，不知不覺對體貼且善良的微進動心，而微進也深受志雄總是出手相救且細膩的性格所吸引，無奈礙於詛咒，微進遲遲不敢向前一步。

劇中，男偶像「高原」因服替代役，同樣前往地檢署報到，因遭到白天微進的拯救而留有印象，並早先一步發現微進變身的祕密。作為劇中的男二，與男一個性呈現鮮明的對比，行動總在思考之後的高原，不僅勇敢表示心意，亦不排斥上班大膽展開追求，儘管旁人對二人表面的年齡差感到詫異；成功的的綠葉增添了競爭的氣味，不得不踏出一步的志雄也產生許多反差的有趣反應。

新奇的設定、浪漫的情節，穿插吊人胃口的懸案，最後大結局也順利繳出破10的高收視率，甚至一度打敗當地奧運轉播，作為近期好心情韓劇首選，必然不能錯過雙女主同飆演技的精彩絕倫。

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