太妍公開少女時代出道17年不解散秘訣　超現實發言引爆熱議

文／妞新聞

南韓天團「少女時代」2007年以出道曲〈再次重逢的世界〉在歌謠界初亮相，接著打造〈Gee〉、〈Oh！〉、〈Run Devil Run〉、〈The Boys〉、〈 Mr.Mr.〉、〈Lion Heart〉多首破億經典神曲，奠定KPOP女團教課書的地位，轉眼間今年已經成軍滿17週年了！

出道17週年曬團魂照

8缺1忙內「這舉動」超暖

距離上一次回歸出歌已經是2022年！今年成員們特別約定在出道日8月5日於個人SNS曬出「17週年紀念照」，照片中是太妍、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥、徐玄在Tiffany生日聚會時的大合照，女神們還相約一起穿上白色洋裝入鏡，雖然8缺1，忙內徐玄還特別後製上「同樣穿著白洋裝的Sunny」，滿滿團魂的照片讓粉絲們感動大呼：「現在是少女時代！以後是少女時代！永遠是少女時代！」。

國民女團不曾鬧不合？

「17年長壽秘訣」曝光

▲太妍出演《文明特急MMTG》。（圖／Youtube／MMTG 문명특급，下同）



身為公認的長壽女團，多年的相處之道也公開啦！近日「太妍」出演「YouTuber界劉在錫」JaeJae主持的節目《文明特急MMTG》，就被提問：「少女時代團員意見不合怎麼辦？」太妍表示會大家找時間聚在一起溝通，透露最簡單的方法就是：「一定要講出來，不要積在心裡」，同時強調『要誠實、要認真』。

不過當被問到：「有沒有想要逃跑（不想做）的時候？」還以為太妍又會超正能量回答，沒想到她苦惱後的答案竟然是：「不管怎樣彼此有合約上的關係『必須忍住』」，現實感滿滿的社會人發言引發爆笑。

其實先前成員「潤娥」也在節目上被問到這題，她當時可不是這麼說的，潤娥談到少女時代團員之間雖然會有爭吵發生，但不會大到撕破臉，這也要歸功於「卡在中間當作潤滑劑的自己」，年紀可以上下調節姊姊、妹妹們，另外，太妍將在8月31日來台參加在高雄巨蛋舉行的拼盤演唱會《ECO L!IVE CONCERT》，粉絲們不要錯過啦！

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