《正年》主演群排開「全是女演員」！　破萬轉發熱議：相信金泰梨

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《正年》歷經近1年的拍攝，於6月正式殺青且確定在10月12日開播。南韓網友21日截下《正年》參演者的資訊介紹時，感嘆「我第一次看到完全沒有男演員的韓劇」，吸引上萬人轉發討論。

▲《正年》改編同名網漫，將於10月12日開播。（圖／翻攝自X／CJnDrama）



在NAVER入口網站資訊處可見，《正年》主演群有金泰梨、辛叡恩、羅美蘭、文素利、鄭恩彩、金允慧、禹多備、Oh My Girl成員勝熙、鄭萊爾（音譯）、崔正雲（音譯）、河有夏（音譯）、蔡Jenny和閔慶娥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南韓網友貼出8位角色和演員的對比照。（圖／翻攝自X／taeri_yeosin）



▲南韓網友讚嘆《正年》主演群引討論。（圖／翻攝自X）



這也讓南韓網友看到演員陣容表後，發於X（前推特）感嘆：「哇！！我第一次看到完全沒有男演員的韓劇…怎麼有辦法出現這種戲劇呢？我真的會死守本放猛追的…」隨即引起破萬人轉發討論，「要做出只有女性的戲劇並不容易，會支持的」、「相信金泰梨選劇本的眼光，超期待」、「這樣的實力陣容太期待了」。

事實上，《正年》改編自同名網路漫畫，戲劇版導演是曾執導《衣袖紅鑲邊》鄭海利，劇本則是《走進你的時間》（韓版《想見你》）的編劇崔孝妃執筆，故事內容主要講述1950年代韓戰後，天賦異稟的少女「正年」加入女性國劇團並逐步成長的故事。