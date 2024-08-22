曹格帥兒Joe滿16歲了！暴風抽高逼近媽…吳速玲：永遠是我的大寶貝

記者陳芊秀／綜合報導

造型師吳速玲的大兒子Joe近日迎接16歲生日，為此曬出一連串照片，送上祝福。Joe與妹妹Grace曾跟著歌手爸爸曹格參加陸綜《爸爸去哪兒》，受到觀眾喜愛，從爸媽身邊的小朋友到現在暴風抽高，越大越帥氣了。

▲吳速玲與前夫曹格的大兒子Joe滿16歲了。（圖／翻攝自IG／吳速玲）

從吳速玲曬出一連串照片中，Joe身穿簡單的白色T恤，搭配深色長褲，微笑面對鏡頭，展現出青春洋溢的氣息。她貼文中深情寫道：「我親愛的兒子16歲生日快樂。不管幾歲你永遠都是我的大寶貝，最重要的是要記得我愛你。」

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▲吳速玲曬出Joe從小到大的生活照。（圖／翻攝自IG／吳速玲）



媽媽吳速玲還在限動曬對比照，在Joe出生6個月大時，就把兒子帶去墾丁踩煞，結果兒子一碰到沙就哭了。而現在16歲的Joe充滿活力，面對鏡頭擺出逗趣帥氣表情，大方自然。網友湧入留言「帥氣的兒子，生日快樂」、「祝Joe平安健康喜樂，兒子真的很帥氣欸」。還有人注意到媽媽從以前到現在幾乎沒有變，眾人形容「根本就是姐弟」、「媽咪好凍齡呀」，母子關係好到令眾人羨慕。

▲▼吳速玲限動曬對比照，兒子Joe出生6個月大，就帶著他去墾丁踩沙，孩子大哭包模樣被拍下。（圖／翻攝自IG／吳速玲）