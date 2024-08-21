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「2024台北國際魔術節」　九月六日登場台韓對抗

記者葉文正／台北報導

全台最大的魔術盛事「2024台北國際魔術節OMG」將於九月六日隆重登場，由去年獲頒魔術界小金人的簡子主辦，請來「三仙歸洞」爆紅魔術師「幻術大仙」擔任代言人，同時領軍台灣魔術師出賽「台韓魔術最強戰」；在Netflix《周遊記》中大秀魔術的神級魔術師，有「漢堡神偷」之稱的西里爾高山（Cyril Takayama）也來台獻技。
▲魔術師「幻術大仙」擔任2024台北國際魔術節代言人。 (圖／簡子製造提供)

▲魔術師「幻術大仙」擔任2024台北國際魔術節代言人。 (圖／簡子製造提供)
今年台北國際魔術節活動包含：四場不同主題的魔術秀、一場國際魔術競賽、一場魔術講座，以及豐富多元的魔術道具展，為期三天的七大精彩活動。訂於九月六日至八日，於台北車站演藝廳六樓舉行，世界級魔術秀，精彩可期。
▲魔術師「幻術大仙」擔任2024台北國際魔術節代言人。 (圖／簡子製造提供)

▲簡子主辦台北國際魔術節，邀國際魔術師來台對決 (圖／簡子製造提供)
九月六日首登場的開幕魔術秀由「喜劇魔術宗師」博神羅賓擔任主持人，邀請七位台灣獲獎魔術師，獻上他們的招牌演出。包括美女魔術團「魔幻魅影」、被譽為「全台最有魅力的魔術師」周瑞祥、以「三鴿幻影」獲得冠軍的彭品文、登上《美國達人秀》的神人黃弈磬、代表台灣參加魔術界奧運的張煜晟、獲邀至好萊塢魔術城堡表演的張庭瑋，以「魔光碟影」獲得三冠王殊榮的李佳峰。
▲魔術師「幻術大仙」擔任2024台北國際魔術節代言人。 (圖／簡子製造提供)

▲神級魔術師-西里爾高山（Cyril Takayama）來台獻技。(圖／簡子製造提供)
九月七日特別舉辦「台韓魔術最強戰」，由黃豪平主持，台灣隊派出人氣魔術師「幻術大仙」擔任隊長，攜手「出牌大師」李昂軒與「魔術精靈」陳冫茜，力抗韓國頂尖魔術師！韓國隊派出世界魔術大賽冠軍張海碩（Read Chang）、獲獎無數的鬼怪魔術師崔媐雁（Ean Choi），以及韓國魔術節目《The Magic Star》中圈粉無數的閔浚舒（Ariel），展開台韓魔術頂尖對決！

九月八日閉幕魔術秀由「創意鬼才」簡子擔任主持人，邀請七位國際頂尖魔術師輪番獻技，包括本屆「台北國際魔術節」冠軍得主、「心靈幻術師」簡銘宣、「香港魔方小王子」陳嶺昕、韓國魔術師陣容：張海碩、崔媐雁、閔浚舒分別帶來不同主題的表演。這次更重金邀請曾在Netflix《周遊記》中大秀魔術的日法混血神級魔術師，有「漢堡神偷」之稱的一西里爾高山（Cyril Takayama）特別來台獻技。

這次同時舉辦「國際魔術邀請賽」，邀請九位於國際大賽獲獎的魔術師進行終極對決，在OMG的舞台上爭奪「最強魔術師」的頭銜，冠軍將獨得獎金新台幣10萬元！

過去，簡子製造連續舉辦了五屆台灣線上魔術大會，吸引成千上萬觀眾參與魔術交流。今年以全新型態「台北國際魔術節」登場！首次開放現場售票，整合LIVE轉播同步進行。不論現場或是線上，都能感受到魔術出神入化，令人無法抗拒的魅力。

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2024台北國際魔術節, 簡子

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