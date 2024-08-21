粿粿與胡祖葳　上演冰與火大戰　事業線超搶鏡

記者葉文正／台北報導

三立都會台全新一季的中臺灣旅遊節目《小姐姐去哪兒》再次登場。這一季節目的小姐姐，是由阿喜（林育品）和愛雅組成的輕熟女組對戰戶外運動咖粿粿與胡祖葳，兩兩一組組成新一代的小姐姐，將在每集節目中圍繞不同主題展開激烈PK，深入探索台中的各種新奇美食和隱藏景點。讓觀眾可以期待在節目中體驗到台中豐富的文化內涵與多元的美食特色。

▲粿粿（左）與胡祖葳性感泡湯。（圖／三立提供）

在《小姐姐去哪兒》節目中，阿喜（林育品）、愛雅和粿粿與胡祖葳，每集都上演著極致對決戲碼，有冰與火冷熱之戰、新潮與復古的衝撞、還有道地與創新的創意，在大家都能信手捻來的台中美食、美景中，再次端出令人意想不到的打卡景點和新奇料理。其中阿喜（林育品）和愛雅兩人自稱「冰山美人」，卻在節目中忍不住敗在美味又可口的特色冰品上，難以保持冷峻形象而ㄍㄧㄥ 不住笑意；而粿粿和胡祖葳則是展現出運動甜心的樣貌，又是爬山賞景、又是享受溫泉泡美人湯，用活力四射的表現將台中的自然之美一一呈現。

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▲阿喜（左）與愛雅。（圖／三立提供）

此外，節目中還將帶觀眾走訪更多台中的隱藏秘境與創新美食。不但有挑戰烤乳豬、學傳統漆藝，也陸續發掘出更多不為人知的打卡景點，每一集都為觀眾提供了台中全新的吃喝玩樂體驗。已婚的愛雅，就因此在節目中和小鮮肉有「親密接觸」，讓她忍不住得先跟老公道歉；同樣身為人妻的粿粿，則是公器私用，表示自己先幫家人來踩點，打算把所有行程都收藏進口袋名單內，未來要帶老公、女兒和婆婆再來台中旅遊。

▲粿粿（左）與胡祖葳。（圖／三立提供）

這一季的《小姐姐去哪兒》共計8集，每週日上午11點30分在三立都會台播出，觀眾還可以在三立綜合台、三立國際台以及Line TV等平台上同步收看，隨時跟隨這四位小姐姐的腳步，一同探索台中的無限可能。

▲阿喜（左）跟愛雅。（圖／三立提供）