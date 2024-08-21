鍾明軒動念要提告酸民！看留言區「直接找到人選」：陪我玩法院遊戲

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber鍾明軒日前到大陸旅遊，事後在上傳的影片中分享心情，卻因此引來不少罵聲。他一度陷入低潮，還在家爆哭，但最近看到蔡阿嘎決定提告酸民後，他也動了相同的念頭。

▲鍾明軒動念要提告酸民。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒21日在Instagram限時動態PO出正在看蔡阿嘎影片的截圖，「OMG謝謝阿嘎這部影片，我才知道原來我有一堆人選是可以陪我玩法院遊戲的。」

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▲鍾明軒人紅是非多。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



下秒直接點開留言區，鍾明軒就看到有酸民開罵表示早就討厭他了，「不可能直接找到陪我玩遊戲的人選」，似乎很容易就能找到提告對象。

▲鍾明軒一秒找到可以提告的人選。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）



鍾明軒接著請粉絲推薦優質律師，「等我有需要（或是閒下來的時候），我真的想跟這些人好好的玩一場法院遊戲」，自即刻起，歡迎粉絲協助截圖傳給他，「我一個人的力量絕對還是有限，結論：一起在這顆地球上玩得開開心心。」

▲鍾明軒請粉絲幫忙截圖。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）