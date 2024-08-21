《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了

記者王靖淳／綜合報導

電影《角頭－大橋頭》自上映以來便受到討論，最近有影迷在網路上分享觀後感的同時，貼出前兩季的經典劇照，表示想念已故藝人黃鴻升（小鬼）、賀一航以及龍劭華，貼文一出，立即掀起大批網友討論。

▲《角頭》3大咖離世。（圖／記者王靖淳製表）

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▲▼黃鴻升、龍劭華在片中的演出深植人心。（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）

有網友發文透露，自己在看電影《角頭：大橋頭》時觸景生情，特別是看到片頭中出現藝人黃鴻升（小鬼）與龍劭華的身影，讓他心中湧起陣陣激動。還有位網友發文表示，提到《角頭》系列電影，最讓他難以忘懷的角色就是由黃鴻升飾演的雄哥，同時也貼出對方與賀一航同框的劇照，忍不住感嘆：「又想小鬼了。」

▲賀一航在《角頭》中飾演謝餃。（圖／翻攝自YouTube／角頭文創 - GATAO MOVIE）

然而，讓觀眾忍不住感到惋惜的是，劇照中的三位演員如今都已經離開人世，這更讓影迷們感到不捨。透過這次《角頭：大橋頭》的上映，影迷們再次感受到這三位藝人留在螢幕上的永恆魅力，也藉由這部電影追憶他們的風采，致上最深的思念與敬意。事實上，藝人黃鴻升於2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲；龍劭華於2021年辭世，享年68歲；賀一航於2019年6月因大腸癌病逝，享壽64歲。