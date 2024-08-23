小孟老師／8月23日星座運勢　天秤快樂嗎？有機會放下心中牽掛

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：放下心中執著

感情：共同享受甜蜜

財運：留意市場動態

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：巨蟹

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雙子座

工作：大談人生經驗

感情：感情多彩多姿

財運：消息多助財運

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：射手

天秤座

工作：放下心中牽掛

感情：想要調整相處

財運：容易達成所願

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：有建設性溝通

感情：情商高善溝通

財運：辛勞有助正財

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：處女

金牛座



工作：擴展人際人脈

感情：吸引他人眼光

財運：投資穩健成長

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：水瓶

處女座

工作：放下一切得失

感情：掠取佳人芳心

財運：平衡投資支出

幸運色：綠色

貴人：魔羯

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：求職順便錄取

感情：友達昇華愛情

財運：支出精打細算

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：牡羊

天蠍座

工作：得到主管信賴

感情：聽取家人建議

財運：挖掘不同收益

幸運色：白色

貴人：雙子

小人：天秤

雙魚座

工作：新穎創意企劃

感情：主動接近異性

財運：靠腦力賺大錢

幸運色：銀色

貴人：獅子

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：工作心情愉悅

感情：獲得對方諒解

財運：土地買賣成功

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：雙魚

獅子座

工作：受到老闆重視

感情：獲得情人讚賞

財運：得財見好就收

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

射手座

工作：虛心面對檢討

感情：進行相親安排

財運：創意資金增加

幸運色：黃色

貴人：天蠍

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。