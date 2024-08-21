汪小菲S Hotel宣布歇業！才改名半年爆「每月虧損千萬」　大S反應曝

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲和大S離婚後，將S Hotel改名為「美憬閣（Mgallery）」，正式與大S進行業務切割。然而，如今卻傳出歇業消息，櫃檯也證實訂房只接待至21日，大S對此也保持一貫冷處理態度。

▲S Hotel是汪小菲當初對大S的示愛之禮。（圖／記者李毓康攝）



《ETtoday》記者今（21）日致電美憬閣，飯店方證實今日結束營業。美憬閣原名S Hotel，由汪小菲於2017年投資約3.5億台幣成立，今年3月更名時，汪小菲還表示加入全球最大的酒店管理集團之一，希望以新品牌提供更優質的服務，並將飯店內跟大S有關的事物全都撤下，Logo也換為「M」，

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對於歇業一事，據《三立新聞網》報導，據悉是飯店每月虧損上千萬，汪小菲才決定脫手，未來打算引入自家酸辣粉品牌到台灣市場，對此，大S則不做回應。

日前有網友在Threads上爆料，指出汪小菲與Mandy預約了某間台北餐廳，時間是晚上8點15分，不過兩人在7點20分時就提早抵達，向店員要求馬上入座。店員告知座位還沒有整理好，汪小菲竟立刻爆氣，大聲咆哮：「你們腦袋是鏽了是不是？空的桌子為什麼不能入座？」嚇壞了店員以及一旁也在等待的顧客們。

▲S Hotel是汪小菲當初對大S的示愛之禮。（圖／翻攝自微博／汪小菲）



張蘭也前準兒媳婦張穎穎反攻，稱自己可以「用生命發誓」從未見過張穎穎、也不認識對方，「我用我中國女性企業家一生發誓，我是被他騙到山東，遇到了這十幾個山東粉絲！」對此，張穎穎截圖張蘭的留言，吐槽說：「到底是你寶貝兒子要求的，還是被騙的？你的寶貝兒子騙你？不對，蘭姐妳的版本肯定是：我的寶貝兒子也是受騙的！老套路了，您不說我也知道。」張穎穎還痛罵：「多吃點，補腦，智障， 毀滅吧老太婆。」