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AV女優引退變「睪丸按摩講師」！松本亞璃沙現況曝…酒吧上班教神技

記者陳芊秀／綜合報導

還記得日本AV女優松本亞璃沙嗎？她擁有E罩杯魔鬼身材，離婚後出道拍AV，以「童顏熟女」的外型走紅，2008年再婚AV男優Pierre劍（ピエール剣），又於2015年離婚，2019年後逐漸引退。現年52歲的她改叫「香音凛」，現在除了在酒吧工作，並且當起了睾丸按摩講師。

▲▼AV女優松本亞璃沙引退改叫香音凛，在酒吧上班並兼任睪丸按摩講師。（圖／翻攝自IG）

▲AV女優松本亞璃沙以童顏熟女路線走紅。（圖／翻攝自日網）

據日媒《日刊SPA》報導，香音凛現在在東京新橋的一家酒吧工作，酒吧主題是醫院，且此處只有「有故事的熟女」才可在此工作。她在此兼當起戀愛諮詢師，以及睾丸按摩講師。由於她戀愛經驗豐富，加上當過AV女優，面對客人諮詢的話題非常廣泛，包括性冷感問題以及女性保健，吸引許多忠實顧客，且現在停止收新客人。

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▲▼AV女優松本亞璃沙引退改叫香音凛，在酒吧上班並兼任睪丸按摩講師。（圖／翻攝自IG）

▲松本亞璃沙引退後改叫香音凛，在主題酒吧上班。（圖／翻攝自IG／kaorin.0923）

什麼是「睾丸按摩」呢？香音凛解釋，外界以為是帶有色情的按摩，但其實並非如此。「這是一種通過疏通淋巴來改善男性功能的按摩。因為是以『讓伴侶更健康！』為主旨，所以我只教女性。雖然也有很多男性諮詢，但我一概拒絕（笑）。」她表示最近精子數量減少的男性真的很多，這與男性更年期引起的勃起功能障礙或早洩有關，這些也導致了性冷感，與其怪男人為什麼不主動，不如教女人按摩技巧，有助於加深伴侶之間的感情。

▲▼AV女優松本亞璃沙引退改叫香音凛，在酒吧上班並兼任睪丸按摩講師。（圖／翻攝自IG）

▲▼AV女優松本亞璃沙引退改叫香音凛，在酒吧上班並兼任睪丸按摩講師。（圖／翻攝自IG）

▲松本亞璃沙以自身經驗當起戀愛諮詢師，兼任睪丸按摩講師。（圖／翻攝自IG／kaorin.0923）

香音凛認為，拍成人片的經歷成為自己的養分，對自己現在的工作都有幫助，「我從來不後悔曾經當過AV女優」。她更說「如果女人能夠好好地撫慰男人，日本會變得更加光明」，並提到日本有「人生百年」的口號，壽命已經可達百歲，過去她的人生波瀾萬丈，現在則希望能過著平靜的生活。

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