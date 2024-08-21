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柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

【柯叔元祕婚一年2】再婚柯淑元沒聲張　「柯太太」翻臉家人過程堪比八點檔

▲柯叔元拍戲時，Rachel帶著小孩在旁等待。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

柯叔元雖和新婚妻子是幸福第二春，但由於女方家在彰化是有頭有臉的望族，女方離婚一事，家人根本不敢張揚。更八點檔的是，Rachel父母甚至也是比法院還晚一步，才知女兒已經再婚。此外，另有讀者向本刊表示，Rachel因為離婚並閃婚柯叔元，如此一意孤行因此和家人鬧翻、斷了聯繫。

不僅如此，爆料者更向本刊爆料Rachel向前夫提離婚，讓男方雖然覺得莫名奇妙，但也只能黯然接受並完成一切手續。只是後來卻從娛樂新聞上驚知才離婚的前妻跟柯叔元交往，而且離了之後4個月就跟人家閃婚。

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【柯叔元祕婚一年2】再婚柯淑元沒聲張　「柯太太」翻臉家人過程堪比八點檔

▲Rachel等柯叔元拍戲時在場邊撐傘。（圖／鏡週刊提供）

本刊調查後，發現柯叔元和Rachel認識沒多久就陷入熱戀，出雙入對各種朋友聚會場合，很快大家就「大嫂」、「大嫂」的叫，不過兩人其實真的已經登記結婚，卻沒有多少人知道，柯叔元本來對感情生活就神秘低調，身邊人也不會真的詳細過問。

近日柯叔元接受本刊專訪時表示，目前「感情」穩定交往，被問到如再婚該如何避免過去的錯誤？他也很肯定地說：「這個年紀就懂冷靜下來再溝通，雙方只要心裡有事、有不滿都要趕快講。」以前如果講了、對方沒反應，可能就算了，又或者沒聽出對方的弦外之音，顯然柯叔元年紀到了處理感情方式也大不相同。

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