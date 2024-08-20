蔡阿嘎正式提告酸民！　心疼兒遭不實指控：嚴重的造謠

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個寶貝兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」，平時也會在社群以及影片中分享親子日常，不過日前卻有網友對兩個孩子做出不實指控。為此，蔡阿嘎今（20）日在頻道上傳新片，透露已對網友提告，同時也表示：「這是嚴重的造謠，在我們來看就是一個霸凌，超過開玩笑的程度了。」

▲蔡阿嘎對網友的不實指控進行提告。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎在影片中坦言，之所以決定提告網友，其實是源於2022年網紅圈中出現的一樁大麻案件，儘管與蔡阿嘎及其家人與此案件無關，但網路上卻開始流傳一些影射其子蔡桃貴與蔡波能吸毒的迷因圖，這些圖片甚至還在各大社群平台廣泛傳播，引發許多網友的附和和討論。

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蔡阿嘎提到，過去對於網友的玩笑，他大多能夠接受，甚至有時會自嘲，但這次的情況已經超出玩笑的程度。他表示，這種無根據的嚴重指控已經構成霸凌，遠遠超過他們能夠容忍的範圍。因此，他決定採取法律行動來捍衛家人的名譽，並強調這不是個簡單的玩笑，而是個嚴重的造謠行為。蔡阿嘎透露，當觀眾看到這則影片時，提告已經正式展開。

為此，二伯表示，作為一名家長，她認為保護孩子免受這類行為的侵害是家長的責任與義務，「這種犯法的事不該被允許，更何況他是小朋友，所以我覺得身為家長，在這一塊上面，需要出來保護他們。」