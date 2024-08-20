張蘭暗酸她幫大S臥底　張穎穎怒爆料「保險櫃5部手機」：還惹我

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張穎穎曾和汪小菲交往，兩人在情斷後，男方於今年5月再婚，她也難免被捲入相關話題中。汪小菲的母親張蘭20日在微博發出狗仔葛斯齊的直播片段，內容提到是張穎穎把汪小菲的出軌照發給大S的，沒想到卻引張穎穎不滿開砲：「還惹我？」

▲汪小菲和張穎穎曾有一段情。（圖／翻攝自微博）

張穎穎在張蘭發文後，於個人微博上曬出多個消費者給張蘭酸辣粉負評的截圖，PO文寫道：「三年了，還惹我？把炒作的心思放在產品上能更大更強。」對於被說是「臥底」，張穎穎也澄清說：「啥跟啥啊？這也信？一個女生毀掉自己前途，僅僅是為了做臥底？幾張破嘴黑的每次都說成白的。」她還狠批「這一家子誰沾上誰倒楣」，並透露被汙衊是「臥底」一案已經準備要開庭。

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▲▼張蘭發文後，張穎穎憤怒反擊。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人、張穎穎YY）

張穎穎透露「保險櫃五部手機」，希望張蘭不要再刺激自己，進而掀起腥風血雨，「我沒什麼可失去的，我已經在拚盡全力生活，我不會允許任何人再莫名傷害我。」她也強調，在和汪小菲分手後，自己每次對於爭議都會及時回應和遏止，從未傷害過男方，「因為我真的不想要這種流量，不想跟他們炒，直播間雖然咋咋唬唬，但從未爆料任何。」希望能各自安好。

▲▼張穎穎透露汪小菲有五支手機。（圖／翻攝自微博）