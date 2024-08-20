忘不了舊愛深田恭子？百億大亨閃電分手小17歲新歡　2個月戀情玩完

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星西內麻里亞日前被週刊爆戀情，對象是大17歲的百億地產大亨杉本宏之，男方還是深田恭子前男友。兩人自6月開始交往，7月25日隨著消息曝光認愛，昨日（19）閃電宣布分手，雙方戀情僅維持2個月。

▲忘不了深田恭子？百億地產大亨杉本宏之（中）分手西內麻里亞（右）。（圖／翻攝自IG、X）

據日媒《News Post Seven》報導，30歲的西內麻里亞時常進出杉本宏之的住處，被《週刊文春》報導時，雙方都承認戀愛關係，當時表示：「雖然還無法明確談論未來的事情，但如果能夠得到大家的溫暖關注，我將感到非常感激。」不料雙方仍選擇分手。男方表示「因為價值觀的不同，我們經過討論後決定回到朋友的關係。雖然時間短暫，但我對她心存感激」。西內麻里亞的負責人也證實分手消息。

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西內麻里亞拍《AV帝王2》正式復出演藝圈，正要打拼事業時，遇到身價百億的杉本宏之，時常進出對方住處，原本外界以為兩人交往順利，不料關係火速破局。她20日回應日媒時坦承分手，理由同樣是「價值觀不同所以分開，雖然很短暫，但是我很感謝這段經歷」。

深田恭子2018年與杉本宏之相識相戀，兩人情纏將近5年，罹患「適應障礙症」後暫退螢光幕休養，男方曾在出席活動時大方認愛。然而雙方去年傳出情變，原因是她劈腿合作多次的導演，隨後男方證實分手，她的IG動態將近一年沒有更新，直到20日終於發文，沒想到這天也是前男友分手消息曝光的日子。

▲深田恭子消失快一年發文，這天正好百億前男友分手消息曝光。（圖／翻攝自IG／深田恭子）