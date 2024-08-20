記者張筱涵／綜合報導

滕毅康年僅18歲，是香港紀錄片《公開試當真》的主角，近日卻因盜竊事件引起社會關注。

▲滕毅康年僅18歲。（圖／翻攝自Instagram／tnhong_084）



據《東網》報導，滕毅康今年5月在九龍灣知名日系品牌，未支付款項就帶走了價值近港幣700元（約台幣2870元）的商品，其中有牛肉片、雞蛋、泡芙、蘋果、奶茶和泡麵等物。他在今（19日）的觀塘法院審訊中，承認了盜竊罪，並被罰款港幣3千元（約台幣1萬2300元）。

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事發當下，滕毅康拿著裝滿物品的袋子就想離開，門口的防盜裝置發出警報，他也被店員攔下，坦承自己因為貪心才會犯案。他本人也在Instagram發出全黑文致歉：「抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。對不起。」

▲滕毅康致歉。（圖／翻攝自Instagram／tnhong_084）



事實上，滕毅康在製片商「試當真」主辦的選秀節目《校花校草2022》，進到最後5強，同時他也是當年的公開試考生，以此為契機，被製作人許賢相中，才造就了《公開試當真》的誕生。